86% учителей предпочитают слова благодарности вместо конфет

Приближение первого сентября традиционно обостряет дилемму выбора презента для педагога.

Социологи опросили три тысячи респондентов, включая учителей, родителей и старшеклассников. Результаты показали радикальный разрыв между привычками дарителей и реальными потребностями получателей.

Подавляющее большинство наставников (86%) ставят искреннюю благодарность выше любых материальных ценностей, пишет Самара-МК.

Более половины респондентов высоко оценивают коллективные поздравления от всего класса. Лишь 4% преподавателей считают вещественный подарок главным критерием внимания.

Наиболее практичным решением участники исследования единогласно признали подарочные сертификаты. Такой формат одобрили 54% родителей и 42% самих педагогов, тогда как готовые наборы выбрали всего 12% учителей.

Ключевым преимуществом карты назвали свободу самостоятельного выбора, с чем согласились 91% мам и пап.

Статистика последних двух лет демонстрирует устойчивый перекос в сторону классических сюрпризов. Цветы получили 89% опрошенных педагогов, а различные сладости — 75%.

При этом реально обрадовались бы шоколаду лишь 13% учителей, что в шесть раз меньше реальной частоты таких даров, и лишь 6% родителей уверены в уместности подобного презента.

Эксперты настоятельно рекомендуют избегать личных вещей вроде одежды, аксессуаров или парфюмерии. Подобные презенты называют рискованными 70% и 58% респондентов соответственно, а 36% уже сталкивались с неловкостью из-за намеков на внешность.

Некоторые преподаватели и вовсе выступают против любых материальных знаков внимания, предпочитая канцелярию для класса или простое усердие учеников, сообщают «Известия».