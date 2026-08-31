В Самарской области открыт набор в «Школу фермера»

До 15 сентября 2026 года идет набор на новый поток бесплатного образовательного проекта Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка «Школа фермера» на базе Самарского государственного аграрного университета (СГАУ). Каждый участник разработает бизнес-план для собственного агропроекта.

В новую группу войдут 30 человек. Курс продлится 2,5 месяца по направлениям «Агротуризм» и «Агротехнологии с применением БПЛА».

Теорию участники изучат в СГАУ и на цифровой платформе Своё Фермерство, а практику пройдут в ведущих фермерских хозяйствах региона. В программе – финансовые модели бизнеса, правовые основы, маркетинг, кооперация, современные агротехнологии и цифровые сервисы для АПК. Слушатели научатся составлять бизнес-планы для запуска своих проектов и получения господдержки. После защиты каждый выпускник получит диплом о профессиональной переподготовке.

Заявки на обучение могут подать лица имеющие или получающие высшее или среднее профессиональное образование. Участники СВО и члены их семей поступают вне конкурса.

Напомним, проект «Школа фермера» реализуется Россельхозбанком совместно с Министерством сельского хозяйства РФ с 2020 года. За это время обучение в нем прошли около 12 тысяч человек по всей стране, в том числе более 2,5 тысяч жителей Приволжского федерального округа. В Самарской области дипломы «Школы фермера» уже получили около 100 человек. Часть выпускников получили гранты на развитие хозяйств – например, по программе «Агромотиватор» для ветеранов СВО. Выпускники Школы прошлых лет успешно работают и развивают АПК региона в сфере животноводства и растениеводства.