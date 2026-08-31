Бастрыкин потребовал доложить об избитом отцом ребенке в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Самаре. В социальных сетях появилась информация, что отец систематически применял недопустимые методы воспитания к своему сыну, в том числе физическое насилие. Об этом сообщили в СУ СКР региона.

Следственные органы СК России по Самарской области уже проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области Максиму Ламонову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, в соцсетях ранее опубликовали фотографии мальчика с крупными синяками на лице. По словам соседей, ребенка систематически избивает отец. Соседи обращались в больницы и фиксировали следы побоев. Матери мальчика, по их словам, до ситуации не было никакого дела — семья считается неблагополучной, пишет Самарская газета.