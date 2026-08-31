жители Самары стали почти в два раза чаще покупать товары для сада

Специалисты Авито проанализировали продажи товаров в категории «Строительство и ремонт» по итогам II квартала 2026 года и сравнили их с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года. Так, товары для сада стали покупать на 89% чаще за квартал. Самой популярной категорией стали стройматериалы (47% продаж).

Самые популярные подкатегории

Во II квартале 2026 года в категории «Строительство и ремонт» жители Самары чаще всего покупали стройматериалы — на них пришлось 47% продаж. В сравнении с предыдущим кварталом их стали покупать в два раза чаще. На втором месте — инструменты с долей 14%. Их продажи за квартал выросли на 23%.

Также в тройке лидеров — сантехника с долей 11%. Ее стали покупать чаще на 24%. Далее следуют окна и балконы, на них пришлось 6% продаж. Их за квартал покупали чаще на 88%. На пятом месте — готовые постройки с долей 5%, их продажи выросли на 65%. Также в 2,5 раза чаще стали покупать ворота, заборы и ограждения.

Наиболее востребованные стройматериалы

В самой популярной подкатегории «Стройматериалы» пользователи чаще всего покупали сыпучие материалы — на них пришлось 16% продаж. На втором месте — отделочные материалы с долей 14%. Тройку лидеров замыкают пиломатериалы — на них пришлось 11% продаж. Далее следуют листовые материалы с долей 8%. И топ-5 замыкают металлопрокатные материалы — их доля составила также 8%.

Растущие сегменты

В этом году у жителей Самары вырос интерес к «Товарам для сада и дачи». Так, в этой категории на 14% год к году и на 31% за квартал увеличились продажи садовой техники. В среднем она обходилась в 32 000 рублей. Продажи садовых инструментов, в свою очередь, выросли на 59% за квартал.

Также рост год к году показали некоторые постройки. Так, в два раза чаще стали заказывать готовые будки для животных. В среднем их строительство обходилось в 49 000 рублей. На 15% чаще заказывали хозблоки, они в среднем стоили 48 000 рублей. На 13% выросли продажи готовых домов — их средняя стоимость составила 333 000 рублей. Также на 13% выросли продажи веранд и террас. Они в среднем обходились в 24 000 рублей.