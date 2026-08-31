Сборная Самарской области по волейболу отправляется на Спартакиаду народов России

В понедельник, 31 августа, в Екатеринбурге стартуют соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках Спартакиады народов России.
Самарскую область на турнире представят игроки новокуйбышевской «Новы» и «Новы-2».
На групповом этапе наша команда сыграет с тремя соперниками:
31 августа | 13:00
Самарская область - Белгородская область
1 сентября | 15:30
Самарская область - Нижегородская область
2 сентября | 13:00
Самарская область - Татарстан
Трансляции на сайте Всероссийской федерации волейбола: clck.ru/3VWNx2