Сборная Самарской области по волейболу отправляется на Спартакиаду народов России

В понедельник, 31 августа, в Екатеринбурге стартуют соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках Спартакиады народов России.

Самарскую область на турнире представят игроки новокуйбышевской «Новы» и «Новы-2».

На групповом этапе наша команда сыграет с тремя соперниками:

31 августа | 13:00

Самарская область - Белгородская область

1 сентября | 15:30

Самарская область - Нижегородская область

2 сентября | 13:00

Самарская область - Татарстан

Трансляции на сайте Всероссийской федерации волейбола: clck.ru/3VWNx2