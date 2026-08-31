Самарца осудили за публичное оправдание взрыва около здания правительства

В Самаре суд вынес приговор местному жителю по делу о публичном оправдании терроризма в интернете. Как сообщили в пресс-службе Центрального окружного военного суда, мужчина увидел в одной из общедоступных социальных сетей информацию о взрыве у здания правительства Самарской области. Там он оставил публичный негативный комментарий. Согласно материалам дела, текст содержал лингвистические признаки оправдания терроризма.

Мужчине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, а также запретили в течение двух лет администрировать сайты и каналы в сети, пишет Самарская газета.

Приговор пока не вступил в законную силу.