Стало известно, сколько денег в месяц в среднем тратит житель Самарской области

48,4 тыс. рублей в месяц составили среднедушевые потребительские расходы жителей Самарской области по итогам первого полугодия 2026 года. Такую статистику приводит РИА Новости. По данным аналитиков, регион занимает 70-ю строчку общероссийского рейтинга из 82 возможных.

Исследователи установили, что потребительский спрос в России вырос на 4,8%. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года. Лидерами по динамике стали Чукотский автономный округ (+26,6%), Магаданская область (+11,4%) и Ивановская область (+10,1%). В Приволжском федеральном округе, показавшем наилучшую динамику среди всех округов (+6,3%), ситуация в Самарской области оказалась скромнее. Рост спроса здесь составил 3,32%, что стало одним из самых низких результатов в ПФО.

Средние потребительские расходы на душу населения в месяц по России достигли 52,6 тыс. рублей, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом. В абсолютных цифрах лидируют Москва (92,6 тыс. рублей), Санкт-Петербург (79 тыс.) и Сахалинская область (69,3 тыс.), пишет Самарская газета.