В Госдуме напомнили о важных нововведениях в российских школах с 1 сентября

С нового учебного года в российских школах вступят в силу несколько важных нововведений. В их числе – возвращение оценок за поведение учащихся, изменения в изучении иностранных языков, а также новые правила о применении телефонов, напомнил в беседе с RT зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он напомнил, что оценки за поведение были в советские времена, однако в 1989 году их отменили. Теперь их возвращают для учащихся со второго по восьмой классы, в каждом регионе это изменение будет реализовываться в качестве эксперимента в десяти школах.

Кроме того, ученикам запретят использовать телефоны на уроках, отметил Панеш.

«Исключение — случаи, когда жизни или здоровью одноклассников или педагогов угрожает опасность, — добавил он. — Мера направлена на то, чтобы ученики не отвлекались на гаджеты и лучше усваивали материал».

Еще одно важное изменение – это новые нормы на изучение иностранных языков. Для учащихся средней школы количество часов на такие уроки сократят с 510 до 408. Так, учащиеся с пятого по седьмой класс будут изучать иностранный язык два часа в неделю, а в восьмом и девятом классах — три часа. Школы смогут также вводить в качестве факультатива по желанию учащихся арабский язык в качестве второго иностранного, заключил депутат.

Напомним, также с нового учебного года в школьном расписании появятся новые обязательные дисциплины, на историю отведут больше часов.