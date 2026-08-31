В Самарской области отца обвинили в насилии над ребенком

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о применении насилия отцом в отношении несовершеннолетнего мальчика.



Мать с отцом ребенка брачные отношения не поддерживает.



По поручению прокуратуры Самарской области организована проверка, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц органов профилактики и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.



Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь.



На контроле надзорного ведомства находится ход процессуальной проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).



В настоящий момент по месту жительства отца проводятся неотложные следственные действия.