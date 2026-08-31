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Банк России представил логотип цифрового рубля

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Банк России представил логотип цифрового рубля

Центральный банк России представил логотип цифрового рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Логотип выполнен в виде окружности фирменного кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом рубля.

Знак рубля разместили со смещением влево относительно центра окружности. Вертикальная основная линия буквы «Р» находится на расстоянии 1/3 диаметра и соединяется с окружностью. Логотип окружен охранным полем для считываемости. В ЦБ России уточнили, что никакие графические элементы, изображения или текст не должны помещаться в это пространство.

Для использования логотипа в информационных и рекламных материалах, а также в других случаях, где использование основного логотипа является недостаточным, разработали специальную версию, представляющую собой композицию из графического обозначения и текстового дескриптора «ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ БАНКА РОССИИ».

В ЦБ подчеркнули, что кораллово-алый оттенок является важнейшим цветом в коммуникации цифрового рубля Банка России. Использование любых других цветов логотипа запрещено. Этот цвет используют как основной цвет фона для логотипа и как основной цвет фона для различных информационных и промоматериалов, сувенирной продукции, пишет Газета.

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