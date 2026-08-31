В Новосемейкино суд обязал ответственную организацию обустроить тротуар вдоль дороги, ведущей к сельской школе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В минувшую пятницу заместитель министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин посетил Елховский район.
В Елховском районе обсудили приоритеты цифрового развития территорий
Состоялось общее собрание Самарского регионального отделения «Опоры России».
«Опора России» в регионе помогает предпринимателям решать любые вопросы
В Правительстве Самарской области обсудили план территориального развития региона. Провел совещание  Виталий Шабалатов.
План территориального развития Самарской области обсудили в облправительстве
Судебные приставы Самары взыскали с местного жителя уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет.
Самарец  выплатил уголовный штраф за фиктивную постановкой на учет иностранцев
Со 2 по 7 сентября в Самаре пройдет турнир по пляжному волейболу Спартакиады народов России.
Спартакиада народов России: Самара готова к старту турнира по пляжному волейболу 
Тематические фильмы и мультфильмы ко Дню знаний в кинотеатре "Филин" с 31 августа.
Смотрите фильмы в кинотеатре «Филин» на набережной в Самаре на этой неделе
В Борском районе Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт двух основных въездов в село Борское общей протяжённостью 5,5 километров.
В селе Борское обновляют въездные трассы и улицы
В Самаре, на территории детского сада № 378, открыли интерактивную Аллею «Готов к труду и обороне». Центральным событием праздника стала церемония вручения знаков ГТО старшим дошкольникам.
В самарском детском саду № 378  открыли аллею ГТО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.6
-0.35
EUR 99.68
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Новосемейкино суд обязал ответственную организацию обустроить тротуар вдоль дороги, ведущей к сельской школе

235
В Новосемейкино суд обязал ответственную организацию обустроить тротуар вдоль дороги, ведущей к сельской школе

На личный прием к заместителю прокурора области Дмитрию Цымлову обратилась жительница Красноярского района с заявлением об обустройстве тротуара между улицами Мира и Советской пгт Новосемейкино.

Установлено, что по дороге к сельской школе дети вынуждены ходить по обочине вдоль проезжей части, что создает опасность для участников дорожного движения.

По итогам проверки прокуратура обратилась с иском в суд. Суд требования прокурора удовлетворил, обязал ответственную организацию устранить допущенные нарушения в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С началом учебного года важно напомнить детям о правилах безопасного поведения
31 августа 2026  13:51
С началом учебного года важно напомнить детям о правилах безопасного поведения
194
В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников
29 августа 2026  13:10
В Самаре подвели итоги акции «Цветущий май» — более 550 клумб и цветников
986
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан 28 августа.
28 августа 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан в Самаре
1233
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
28 августа 2026  13:28
В Самаре в центре изменились трассы следования 4 автобусов
840
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
28 августа 2026  12:25
Ремонт трамвайных путей на улице Ново-Садовая в Самаре выходит на финишную прямую
1637
Весь список