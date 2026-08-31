В Новосемейкино суд обязал ответственную организацию обустроить тротуар вдоль дороги, ведущей к сельской школе

На личный прием к заместителю прокурора области Дмитрию Цымлову обратилась жительница Красноярского района с заявлением об обустройстве тротуара между улицами Мира и Советской пгт Новосемейкино.

Установлено, что по дороге к сельской школе дети вынуждены ходить по обочине вдоль проезжей части, что создает опасность для участников дорожного движения.

По итогам проверки прокуратура обратилась с иском в суд. Суд требования прокурора удовлетворил, обязал ответственную организацию устранить допущенные нарушения в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.