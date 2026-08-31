В Самарской области рыбака осудили за незаконный вылов рыбы в Волге

Житель Октябрьска получил наказание за незаконную рыбалку в акватории Волги в Приволжском районе Самарской области. Мужчина использовал запрещенные орудия лова и выловил несколько видов рыбы.

Как установил суд, рыбак отправился на участок реки в районе села Обшаровка и использовал рыболовные сети, что запрещено законом. В результате он незаконно добыл линя, карася и густеру.

Прокуратура Приволжского района поддержала государственное обвинение по делу о незаконном вылове водных биологических ресурсов.

Суд, учитывая позицию обвинения, назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ, пишет Самара-МК.