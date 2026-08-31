Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание с 1-2 сентября

С 1 сентября речной транспорт Самарской области переходит на обновленный график. Корректировки затронут четыре популярных направления на правый берег Волги.

Речь идет о маршрутах до Зольного, Гавриловой Поляны, Ширяево и Винновки.

Осенний режим будет действовать вплоть до 27 сентября из-за естественного снижения пассажиропотока. Наиболее серьезные изменения коснутся Ширяево, куда теплоходы теперь станут ходить исключительно по выходным.

Маршруты до Зольного и Гавриловой Поляны 1 сентября отработают по прежнему графику, а со 2-го числа перейдут на новый режим.

Пассажирам настоятельно рекомендуется заранее уточнять время отправления судов перед поездкой. Актуальное расписание опубликовано на официальном портале предприятия www.srpp63.ru.

Также подробную информацию можно получить в справочной службе по телефонам 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37 и 89170114221, пишет Самара-МК.