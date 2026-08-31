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Самарские энергетики провели летние уроки электробезопасности для более 600 ребят

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Самарские энергетики провели летние уроки электробезопасности для более 600 ребят

Профилактика детского электротротравматизма – одно из приоритетных направлений филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети». Энергетики провели ознакомительные уроки во время школьных каникул в пришкольных и оздоровительных лагерях, социальных учреждениях и центрах. За летние месяцы о безопасном обращении с электричеством узнали более 600 ребят.

Энергетики филиала познакомили ребят с Машей Лампочкиной – персонажем, созданным в рамках спецпроекта Группы «Россети» по детской электробезопасности, и рассказывали правила поведения вблизи объектов электроэнергетики на улице и в быту.

Маленькие слушатели с удовольствием репетировали ходьбу гусиным шагом, отгадывали загадки и примеряли средства индивидуальной защиты.

Специалисты филиала «Самарские распределительные сети» ведут системную работу по предупреждению детского электротравматизма в рамках комплексных программ компании.

Тематические занятия являются одним из самых эффективных инструментов и не только обучают основам электробезопасности, но и формируют интерес детей к энергетической отрасли. В новом учебном году профилактические мероприятия будут продолжены в рамках классных часов и уроков ОБЖ.

 

 

 

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