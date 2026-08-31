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Россия не планирует ужесточать визовые требования для европейцев

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Россия не планирует ужесточать визовые требования для европейцев

Москва не видит необходимости ужесточать визовые требования для граждан европейских стран. Об этом 31 августа заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«В отношении возможных ответных шагов с нашей стороны повторюсь, что не считаем целесообразным ужесточать требования для обычных европейцев», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Студенников подчеркнул, что на фоне заявлений европейских властей о якобы существующей «российской угрозе» особенно важно поддерживать контакты между людьми, а также сохранять культурные и гуманитарные связи.

Дипломат отметил, что на фоне участившихся провокаций и различных инцидентов с россиянами в недружественных европейских странах гражданам следует перед поездкой ознакомиться с рекомендациями по конкретному государству, опубликованными на консульском информационном портале МИД России.

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