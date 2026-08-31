SuperJob в преддверии Дня знаний выяснил, как экономически активные жители города относились к 1 сентября, когда учились в школе. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

Очень ждали наступления первого учебного дня 14% самарцев. Скорее ждали 1 сентября еще 48% опрошенных. 28% респондентов этот день скорее ненавидели, а каждый десятый ненавидел сильно (10%).



Женщины чаще мужчин рассказывали, что ждали День знаний в детстве. Мужчины же практически вдвое чаще признавались, что точно ненавидели 1 сентября.



Горожане старше 45 лет о положительном отношении к первому учебному дню говорили чаще более молодых: ждали 1 сентября 72% из них против 52% среди опрошенных до 35 лет.



Те, кто зарабатывает больше, чаще делились позитивным отношением ко Дню знаний: 76% респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей ждали 1 сентября (среди зарабатывающих до 100 тысяч — 57%).



Время проведения: 14—18 августа 2026 года