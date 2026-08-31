В Госдуме рассказали о возможности вернуть до 14,3 тыс. рублей за платные секции

Работающие родители могут получить налоговый вычет за платные кружки, секции и дополнительные образовательные занятия детей и вернуть до 14,3 тыс. рублей в год на каждого ребенка. Об этом 31 августа рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Работающие родители, опекуны и попечители, уплачивающие НДФЛ, могут получить налоговый вычет за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. При ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 14,3 тыс. рублей на каждого ребенка», — сообщил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Для получения вычета организация, в которой занимается ребенок, должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Воспользоваться льготой родители могут до совершеннолетия ребенка, а при его очном обучении — до достижения 24 лет включительно.

По словам Свищева, вычет распространяется на расходы на платные секции и кружки, включая занятия музыкой, рисованием и иностранными языками, подготовительные курсы в детском саду и дополнительные занятия в государственных и частных образовательных учреждениях.

Максимальный размер расходов, с которого предоставляется вычет на обучение одного ребенка, составляет 110 тыс. рублей в год. Этот лимит является общим для обоих родителей. При этом расходы на питание, присмотр и уход за ребенком, а также коммунальные услуги под вычет не подпадают.

Для оформления возврата необходимо убедиться в наличии у образовательной организации лицензии, получить после оплаты справку об оказании образовательных услуг и подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или портал «Госуслуги». По словам депутата, оформить вычет также можно через работодателя.

Свищев добавил, что с 2024 года процедура была упрощена и вместо множества чеков достаточно справки об оплате образовательных услуг. Подать заявление можно за три предыдущих года — в 2026 году оформить вычет можно за 2025, 2024 и 2023 годы.