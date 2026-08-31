В Самарской области горели дача и трава на 200 квадратных метров

29 августа в 14:24 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Печерское в садовом некоммерческом товариществе «Междуречье» горят дачный дом и сухая трава.



По прибытии было установлено, что горят дачный дом и трава на площади 200 квадратных метров.

Всего было задействовано 6 единиц пожарной техники, работали 16 человек личного состава, поданы на тушение 4 ствола «Б».

В 15:32 пожар был локализован, а в 15:56 объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, обошлось без пострадавших.