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Каждый третий житель Самары покупает ребенку технику для учебы

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каждый третий житель Самары покупает ребенку технику для учебы

Аналитики Авито опросили родителей и узнали у них, какую технику они покупают своим детям и для чего она им нужна. Оказалось, что каждому третьему ребенку покупают гаджеты для учебы. Потратить на них родители в среднем готовы 22 000 рублей. 

Какие устройства и для чего покупают 

9 из 10 жителей Самары покупают своим детям технику и гаджеты. В основном им берут смартфоны (48%), наушники (32%), планшеты (32%), смарт-часы (29%) и ноутбуки (17%). Еще 15% купили или собираются купить ребенку стационарный компьютер. 

Чаще всего технику детям покупают для удобства и комфорта самого ребенка (33%) или для развития и обучения каким-то новым навыкам (31%). Еще 11% приобретают гаджеты для того, чтобы было удобно связаться с ребенком, а 9% — для школы. 

Примечательно, что техника в том числе играет роль в воспитании детей. Так, почти половина жителей Самары признались, что им приходилось забирать гаджет у ребенка, из них 23% практикуют такие ограничения регулярно. 

Как выбирают и сколько тратят

При выборе техники родители чаще всего обращают внимание на соотношение цены и качества (56%). Также среди популярных критериев — общие характеристики устройства (36%) и надежность (32%). Еще 25% важно, чтобы гаджет недорого стоил, а 12% — чтобы он был прост в использовании. 

Бренд важен лишь 4% родителей. Однако предпочтения среди производителей у опрошенных все же есть. Большинство жителей Самары купили бы своему ребенку технику от Xiaomi (27%), Samsung (25%) или Huawei (8%). Также в пятерку брендов-лидеров вошли realme (8%) и Infinix (8%). А 16% отметили, что не смотрят на производителей совсем. 

Потратить на гаджеты для ребенка родители в среднем готовы 22 000 рублей в год. При этом 19% хотели бы уложиться в 10 000 рублей, 32% — в сумму от 10 000 до 20 000 рублей. Еще 42% готовы потратить от 20 000 до 40 000 рублей, 8% — от 40 000 до 60 000 рублей.

 

Теги: Опрос

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