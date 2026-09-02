Полицейские работают на месте ДТП со "скорой" в Красноглинском районе Самары

02.09.2026 в 06:49 водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигаясь со стороны станции Козелковой в направлении 10-го квартала допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи (спецтранспортом), который двигался со стороны мкр. Кошелев-парк в направлении ул. Банной, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора при включённых спец. сигналах (проблесковых маяках). После столкновения автомобиль скорой медицинской помощи совершил опрокидывание.

На месте ДТП водителям оказана разовая медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали произошедшего, обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств во избежание затора.