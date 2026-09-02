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В Новокуйбышевске осужден местный житель за кражу велосипеда

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В Новокуйбышевске осужден местный житель за кражу велосипеда

В начале мая текущего года в дежурную часть полиции города Новокуйбышевска с заявлением обратился местный житель 2005 года рождения, который сообщил о краже велосипеда стоимостью 9 000 рублей.

На следующий день в ходе патрулирования во дворе многоквартирного дома по проспекту Победы сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, схожего с описанием подозреваемого. Рядом с ним находился велосипед. Мужчина признался, что украл велосипед для дальнейшей продажи.

Подозреваемый рассказал, что днем ранее проходил по улице Дзержинского, увидел оставленный без присмотра велосипед. Сел на него и, немного проехав, спрятал в кустах, чтобы при случае забрать и продать. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Похищенный велосипед изъят и возвращён законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».

Уголовное дело расследовано и с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу. Новокуйбышевский суд признал доказательства, собранные сотрудниками органов внутренних дел, достаточными для вынесения обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств по делу мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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