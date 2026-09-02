Водитель сбил двоих девочек в Кировском районе Самары

1 сентября в Кировском районе Самары в 17:25 67-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по проспекту Металлургов со стороны улицы Марии Авейде в направлении улицы Пугачевской. В пути следования, возле дома № 76, допустил наезд на двух подростков, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате. Водителю средства индивидуальной мобильности – 14-летней девочке назначено амбулаторное лечение, ее пассажир – 15-летняя девочка телесные повреждения не получила.