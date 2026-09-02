Отправление пассажиров на Куйбышевской железной дороге в январе - августе выросло на 5,8%

По оперативным данным, за январь – август 2026 года с вокзалов и станций Куйбышевской железной дороги в поездки отправились 15,3 млн пассажиров (+5,8% к показателю января – августа 2025 года), из них в пригородном сообщении – 11,7 млн (+7,6%), в дальнем следовании – 3,5 млн (+0,5%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге по итогам 8 месяцев повысился на 0,1 % к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 4,2 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 640 млн пасс.-км (+14%), в дальнем следовании – 3,5 млрд пасс.-км (-2,1%).

Кроме того, в августе 2026 года с вокзалов и станций Куйбышевской железной дороги отправились 2,3 млн пассажиров, что на 7,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,7 млн (+9,7%), в дальнем следовании – 642 тыс. (+3,3%).

Пассажирооборот в августе 2026 года составил 805 млн пасс.-км, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 98 млн пасс.-км (+17,7%), в дальнем следовании – 707 млн пасс.-км (+0,5%).