В Минпросвещения РФ напомнили правила формирования школьного графика

Время начала и окончания занятий каждая школа устанавливает самостоятельно, однако учебный процесс должен соответствовать требованиям СанПиНа. Об этом 2 сентября сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

«Режим учебного дня школа устанавливает самостоятельно и закрепляет его в своем локальном нормативном акте», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, уроки в школах могут начинаться не раньше 8:00, а все основные учебные занятия должны завершаться не позднее 19:00 при наличии второй смены. Костенко уточнил, что между окончанием последнего урока и началом дополнительных занятий или следующей смены должен быть предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 30 минут.

Кроме того, для занятий в рамках дополнительного образования действуют отдельные временные ограничения: для детей до семи лет они должны завершаться не позднее 19:30, для школьников от восьми до 15 лет — не позднее 20:00, а для подростков 16–18 лет — не позднее 21:00, уточняет «Газета.Ru».