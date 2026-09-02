Я нашел ошибку
Главные новости:
Мишустин подписал постановление о возможности предъявлять права и СТС в «Максе»
Мишустин подписал постановление о возможности предъявлять права и СТС в «Максе»
Сарик Андреасян начал снимать фильм-сказку в Самарской области
Сарик Андреасян начал снимать фильм-сказку в Самарской области
В Тольятти столкнулись четыре автомобиля
В Тольятти столкнулись четыре автомобиля
В Самарской области завершён ремонт 29 км опорной дорожной сети
В Самарской области завершён ремонт 29 км опорной дорожной сети
Отправление пассажиров на Куйбышевской железной дороге в январе - августе выросло на 5,8%
Отправление пассажиров на Куйбышевской железной дороге в январе - августе выросло на 5,8%
Водитель сбил двоих девочек в Кировском районе Самары
Водитель сбил двоих девочек в Кировском районе Самары
Российские астрономы объявили, что Cолнце заснуло
Российские астрономы объявили, что Cолнце заснуло
В Самарской области полицейские и судебные приставы за 5 дней разыскали 312 правонарушителей
В Самарской области полицейские и судебные приставы за 5 дней разыскали 312 правонарушителей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.75
0.37
EUR 100.6
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова запускает киноклуб «Притворщики» (12+)
Олимпийский чемпион Давид Белявский и чемпионка мира Александра Солдатова побывали в Самаре с рабочим визитом.
В Тольятти пройдет фестиваль фитнеса «Энергия спорта»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные

В России выросло число трудовых мигрантов

176
В России выросло число трудовых мигрантов

За последний год количество мигрантов на российских стройках выросло. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в 2026 году на этих объектах трудятся примерно 20 тысяч иностранных рабочих. Это примерно на пять процентов больше, если сравнивать с теми показателями, которые имели место в последнее десятилетие.

Как правило мигранты приезжают из Средней Азии. Из Узбекистана их сейчас прибывает чуть больше, а из Таджикистана — чуть меньше. Кроме того, Россия стала привлекать рабочих из таких стран, как ИндияПакистанБангладешМьянма и Вьетнам. Особенно позитивно Глушков высказался о северокорейских строителях, которые обычно трудятся в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, они зарекомендовали себя очень хорошо. Их отличают дисциплинированность, высокая работоспособность, отсутствие проблем по линии миграционной политики и строгое соблюдение российского законодательства.

По итогам прошлого года Россия выдала 36 413 виз гражданам Северной Кореи, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
2 сентября 2026  10:19
В Самаре продлили ограничение движения по улицам Полевой и Садовой
175
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
2 сентября 2026  10:02
Трамваи снова пошли по Ново-Садовой в Самаре после капремонта
237
Во вторник, 1 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной – одно из старейших учебных заведений региона, основанное в 1867 году.
1 сентября 2026  17:03
Вячеслав Федорищев в День знаний посетил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной
650
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии Самарского государственного медицинского университета посвященном Дню знаний.
1 сентября 2026  15:29
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии СамГМУ, посвященном Дню знаний
664
Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь в Самарской области
1 сентября 2026  13:25
Гидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь в Самарской области
556
Весь список