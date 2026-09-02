В России выросло число трудовых мигрантов

За последний год количество мигрантов на российских стройках выросло. Об этом рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, в 2026 году на этих объектах трудятся примерно 20 тысяч иностранных рабочих. Это примерно на пять процентов больше, если сравнивать с теми показателями, которые имели место в последнее десятилетие.

Как правило мигранты приезжают из Средней Азии. Из Узбекистана их сейчас прибывает чуть больше, а из Таджикистана — чуть меньше. Кроме того, Россия стала привлекать рабочих из таких стран, как Индия, Пакистан, Бангладеш, Мьянма и Вьетнам. Особенно позитивно Глушков высказался о северокорейских строителях, которые обычно трудятся в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, они зарекомендовали себя очень хорошо. Их отличают дисциплинированность, высокая работоспособность, отсутствие проблем по линии миграционной политики и строгое соблюдение российского законодательства.

По итогам прошлого года Россия выдала 36 413 виз гражданам Северной Кореи, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.