Российские астрономы объявили, что Cолнце заснуло

Активность Солнца в настоящий момент находится на довольно низком уровне. На это обратили внимание астрономы из Лаборатории солнечной активности. Ученые охарактеризовали состояние звезды как «спящее».

«Геомагнитная активность низкая. Прогноз — полностью зеленый. Звезда спит», — говорится в сообщении в telegram-канале Лаборатории.

Специалисты отмечают, что за прошедшие сутки на Солнце не произошло значимых событий. Ученые также добавили, что даже если предположить развитие активности в некоторых областях звезды, наблюдатели на Земле не смогут этого увидеть, пишет Ура.ру.

На графике активности зафиксированы небольшие вспышки в активных областях на западе Солнца, которые уходят на его обратную сторону. На востоке звезды наблюдаются крупные магнитные петли, которые теоретически могут указывать на наличие солнечных пятен, но это не обязательно так.

Ранее, за предыдущие сутки, на Солнце было зафиксировано 19 вспышек, включая вспышку уровня M — первую за три недели. Новая активная область с номером 4513 была видна на левом краю Солнца. Однако сейчас астрономы отмечают снижение активности: звезда находится в «спящем» состоянии.