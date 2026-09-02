граждане РФ недоедают около 5 кг рыбы в год

Россияне недоедают порядка 5 кг рыбы в год, хотя большинство из них считают этот продукт полезным. Об этом 2 сентября рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков на сессии «Место силы: как локальные бренды повышают спрос на рыбную продукцию» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), пишут "Известия".

«Если у нас ориентир [по потреблению рыбы], утвержденный Минздравом, — 28 кг (рыбы на одного человека в год. — Ред.), то сейчас мы потребляем в целом где-то 23–23,5 кг на человека», — обратил внимание он.

Шестаков пояснил, что для выявления причин, по которым складывается такая ситуация, были проведены социсследования. По их результатам выяснилось, что большинство граждан считают рыбу полезной, однако только 39% из них регулярно внедряют ее в свой рацион. При этом в стране были выявлены и те регионы, где соответствующий продукт ежегодно потребляется всего лишь в 8–9 кг.

Получившиеся результаты, как уточнил Шестаков, можно объяснить пищевыми привычками конкретных народов, а также вопросом цены и недостаточных знаний о способах приготовления блюд из рыбы.

«Что касается цены, то 53% считают рыбу дорогой, и, конечно, это удерживает их от регулярной покупки. При этом разные виды рыбы воспринимаются по-разному: лосось ассоциируется с высокой стоимостью, а минтай — с доступным продуктом», — доложил он.

Как добавили в «Газете.Ru», говоря о решении выявленной проблемы, глава Росрыболовства указал на важность проведения системной работы. Так, в РФ уже было создано Агентство по продвижению рыбной продукции, сотрудники которого занимаются популяризацией рыбы.