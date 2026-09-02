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В Самаре снесут два аварийных дома XIX и XX веков

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В Самаре снесут 2 аварийных дома XIX и XX веков

В историческом центре Самары готовится к демонтажу здание 1879 года постройки на улице Садовой, 35. Старинный двухэтажный особняк расположен в квартале между улицами Венцека, Ленинградской, Ленинской и Садовой.

Под изъятие для муниципальных нужд попадает земельный участок площадью 260 квадратных метров вместе с единственной квартирой.

Вторым объектом ликвидации станет послевоенная двухэтажка 1951 года в Красноглинском районе. Аварийное строение находится в поселке Мехзавод, в десятом квартале под номером 9. В этом случае под снос уйдет значительно более крупный надел площадью 1614 квадратных метров, а расселению подлежат пять семей.

Все необходимые постановления городская администрация подписала 29 августа 2026 года. Теперь владельцам недвижимости предстоит пройти процедуру официального изъятия собственности с последующей компенсацией.

На освободившихся территориях в перспективе появятся новые объекты городской инфраструктуры, рассказала «Самарская газета».

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