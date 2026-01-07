Я нашел ошибку
Для этого предполагается проведение комплексного анализа, по итогам которого должны быть подготовлены предложения, направленные на устойчивое улучшение социально-экономического положения пенсионеров.
В России планируют ввести постоянный мониторинг финансового положения пенсионеров
Главное богослужение в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.
Православные верующие Самары встретили праздник светлого Рождества Христова
В Самаре праздничные поздравления на дом получили более ста фронтовиков -участников  Великой Отечественной войны.
«Вы - наши легенды!»: в Самарской области  поздравили с новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны
Депутат фракции «Единая Россия» в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы.
Десант заботы: гуманитарная помощь от жителей Тольятти доставлена бойцам в новые регионы
Этот светлый день напоминает нам о рождении Спасителя, который принёс в мир любовь и милосердие, надежду на перемены и веру в лучшее.
Вячеслав Федорищева поздравил жителей Самарской области с Рождеством Христовым 
Людмила Андреева член Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» с 2005 года.
В Самаре откроется Юбилейная выставка Людмилы Андреевой «Между ветром и взглядом»
Фонд библиотеки пополнили книги на национальных языках (книги татарского, мордовского, чувашского национальных издательств, в том числе переводы русской классики на языки народов Поволжья), книги и аудиокниги национальных авторов.
Для модельной библиотеки национальных культур в Тольятти закуплено 2025 изданий
Маршрут протяженностью 27 километров начинается от автодороги «Рождественно – Новинки» и заканчивается у трассы «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево».
Для автомобилистов будет доступна зимняя дорога «Шелехметь – Белые домики» с 7 января
Депутат фракции «Единая Россия» в тольяттинской городской думе Денис Радченко доставил гуманитарный груз бойцам в новые регионы. Собирали груз жители Автограда и представители депутатского корпуса.

Даже в новогодние и рождественские праздники работа по помощи нашим воинам и землякам в новых регионах не прекращалась ни на день. Депутат Думы г.о. Тольятти, лауреат конкурса «Народный депутат» Денис Радченко лично сопровождал и передал бойцам масштабный гуманитарный груз, собранный по инициативе жителей нашего города. 

Груз, сформированный по обращению заместителя командира 506-го гвардейского мотострелкового полка, стал настоящим воплощением народной заботы. В него вошли десятки посылок с тёплыми вещами, окопными свечами от жителей ТОС 9 и ТОС 3Б, 22 маскировочные сети от ТОС 14, а также продукты и вода от ТОС 18 квартала.

«Все ваши посылки, собранные с такой душевной теплотой, были тщательно упакованы и теперь доставлены адресатам – нашим защитникам. Отдельная благодарность всем кварталам, кто откликнулся и внес свой вклад в это важное общее дело», – подчеркнул Денис Радченко.

Особую ценность грузу придавали новогодние подарки в рамках акции «Ёлочная игрушка солдату», организованной генеральным перевозчиком Самарской области «АВТОВАЗТРАНС» и его руководителем Николаем Спиваковым. К созданию игрушек и открыток присоединились сотни тольяттинцев – от воспитанников детских садов до активных горожан и волонтёров.

«В каждую поделку, в каждую строчку письма люди вложили частичку своего сердца. Эта искренняя поддержка, без сомнения, согреет бойцов и придаст им сил», – отметил депутат.

Конечным пунктом маршрута стал город-герой Донецк. Здесь, в части под командованием гвардии подполковника Дмитрия Холина, тольяттинский груз был передан по назначению.

«Для меня большая честь – лично вручить эту помощь. Это не просто предметы первой необходимости, это тёплый привет и мощный знак поддержки от всего нашего города», – сказал Денис Радченко после встречи с военнослужащими.

Особую символичность акции придало то, что ёлочные игрушки были переданы в День памяти Святителя Николая Чудотворца. Солдаты, принимая скромные, но сделанные с любовью подарки, говорили: «Это оберег. Из дома».

Работа по формированию груза была оперативно организована под руководством депутата Самарской Губернской Думы Дениса Волкова при активном содействии депутатов городской Думы Алёны Душковой, Андрея Набиева и Рафаэля Чигарёва.

«Уважаемые земляки! Спасибо каждому из вас за вклад в нашу общую Победу! Всё, что вы собрали, – от теплых вещей до самых искренних пожеланий, – теперь в надёжных руках», – резюмировал Денис Радченко.
Эта поездка ещё раз подтвердила: единство фронта и тыла нерушимо и осязаемо, а поддержка  и помощь всегда находит дорогу к нашим героям, отметил тольяттинский парламентарий, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

