россияне начали обращаться в больницы с укусами клещей
Экологи призвали выращивать огурцы на даче и балконе
Часть крыши Нижегородского кремля обрушилась из-за снега
Путешественник Федор Конюхов стал лауреатом премии «Знание» в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм»
3 февраля, утром, на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» в пути следование загорелся большегруз.
В Самаре, в Поволжском государственном колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное выпускникам 2026 года по специальности «Правоохранительная деятельность».
3 марта в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Ак Барсом».
Глава города Самары Иван Носков поручил коммунальным службам активизировать очистку кровель многоквартирных домов, в этих работах задействовано порядка 55 бригад.
В Самаре с приходом оттепели после снегопада дорожные и коммунальные службы активизировали работы по вывозу снега.
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
В Самаре пройдет лекция «Женская благотворительность на рубеже XIX – XX веков»
Экологи призвали выращивать огурцы на даче и балконе

140
Экологи утверждают, что выращивание огурцов на даче, балконе или окне поможет не только сэкономить бюджет, но и спасти природу, пишет РИА Новости.

По информации специалистов, углеродный след килограмма огурцов в крупных супермаркетах может достигать 2,5-3,5 килограммов CO2-эквивалента с учетом отопления, холодильного хранения и логистики. В магазинах формата "у дома" этот показатель ниже — в среднем 1,5-2 килограмма CO2-эквивалента на килограмм продукции. При выращивании огурцов в частных домохозяйствах углеродный след минимален и может составлять менее 0,3-0,5 килограмма CO2-эквивалента, так как транспортные и складские выбросы практически отсутствуют, отмечают экологи.

"Разница в углеродном следе между тепличными огурцами из супермаркета и урожаем с собственного участка может достигать десятикратного значения. Домашнее выращивание - это самый простой способ сократить выбросы без отказа от привычных продуктов", - объяснил "Ленте.ру" гендиректор и основатель проекта "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.

