Экологи призвали выращивать огурцы на даче и балконе

Экологи утверждают, что выращивание огурцов на даче, балконе или окне поможет не только сэкономить бюджет, но и спасти природу, пишет РИА Новости.

По информации специалистов, углеродный след килограмма огурцов в крупных супермаркетах может достигать 2,5-3,5 килограммов CO2-эквивалента с учетом отопления, холодильного хранения и логистики. В магазинах формата "у дома" этот показатель ниже — в среднем 1,5-2 килограмма CO2-эквивалента на килограмм продукции. При выращивании огурцов в частных домохозяйствах углеродный след минимален и может составлять менее 0,3-0,5 килограмма CO2-эквивалента, так как транспортные и складские выбросы практически отсутствуют, отмечают экологи.

"Разница в углеродном следе между тепличными огурцами из супермаркета и урожаем с собственного участка может достигать десятикратного значения. Домашнее выращивание - это самый простой способ сократить выбросы без отказа от привычных продуктов", - объяснил "Ленте.ру" гендиректор и основатель проекта "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.