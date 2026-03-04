пересмотр перечня неженских профессий планируют начать в 2026 году

Пересмотр перечня "неженских" профессий в России планируется начать в 2026 году, первые изменения могут произойти в 2027 году, это позволит расширить доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска, сообщила РИА Новости эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

"Пересмотр "неженских" профессий планируется в течение года, а изменения могут начаться уже в 2027 году. Это позволит расширить доступ к профессиям с приемлемым уровнем риска", - сказала Ушкац.

Она уточнила, что Минтруд РФ намерен исключить из списка профессии, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. Так, к этим специальностям относятся машинист экскаваторов и погрузочных машин, а также рабочие на шахтах и в горнодобывающей промышленности.

По словам эксперта, эти меры направлены на обеспечение равных возможностей на рынке труда и повышение конкурентоспособности экономики за счет привлечения квалифицированных кадров вне зависимости от пола.

Ушкац добавила, что это станет частью долгосрочной стратегии модернизации рынка труда и поддержки экономического роста страны.