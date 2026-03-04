«Единая Россия» создала федеральный оргкомитет по предварительному голосованию-2026

Федеральному оргкомитету по проведению предварительного голосования «Единой России» отводится особая роль. Состав его участников гарантирует профессиональный и общественный контроль за ходом процедуры, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Предварительное голосование — уникальная для России партийная процедура. Наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы — отобрать тех, кому действительно доверяют граждане. Кто разделяет идеи и ценности нашей партии», — сказал он.

Базовые принципы предварительного голосования «Единой России» остаются неизменными: честность и прозрачность, подчеркнул секретарь Генсовета.

«Никаких кулуарных договорённостей. Только открытая конкуренция и доверие граждан. Процедура по традиции проводится в электронном формате. Этот механизм доказал свою эффективность — ему доверяют люди. Он удобен и доступен. Это современный подход, ориентированный на человека», — подчеркнул Владимир Якушев.

Особое внимание – участникам специальной военной операции.

«Их включение в политическую жизнь – задача, поставленная Президентом. В её решении «Единая Россия» уже сделала серьёзные шаги. Теперь нужно обеспечить полноценное участие ветеранов специальной военной операции в кампании по выборам в Государственную Думу», — акцентировал секретарь Генсовета.

По словам сенатора, трёхкратного Олимпийского чемпиона, Героя России Александра Карелина, который возглавил оргкомитет, предстоит организовать наблюдение за ходом процедуры, агитации, выбором методик ведения кампании, которым будут следовать кандидаты.

«Каждый из вас не только имеет право, но и моральную обязанность говорить о своём отношении к предварительному голосованию. Все вы опытные, авторитетные люди. Чем больше людей, опираясь на ваши оценочные суждения, обратят внимание на предварительное голосование, тем выше шансы выбрать самых достойных кандидатов», — сказал он.

Выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей – она традиционно пройдет через портал «Госуслуги» – начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само голосование будет идти с 25 по 31 мая.

Член Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов выделил основные особенности процедуры в 2026 году. В их числе: сохранение преференций для участников специальной военной операции — 25% к полученному результату, возможность обучения и сопровождения на площадке Высшей партийной школы. Помимо этого, все кандидаты должны определиться, будут ли они избираться по одномандатным округам или по списку. А по итогам процедуры каждый кандидат должен обрести партийный статус — либо сторонника, либо члена партии.

Участники оргкомитета подчеркнули, что предварительное голосование — конкурентное преимущество партии. Партия обеспечила информационную безопасность и использует лидирующую цифровую инфраструктуру при проведении предварительного голосования, отметил директор по информационным и цифровым технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов.

В ходе процедуры «Единая Россия» может начать так называемый «нулевой» этап кампании, занять более выгодное положение и не делиться им с оппонентами, подчеркнул президент Ассоциации профессиональных консультантов в области электоральных и социальных процессов «РАПК» Фирдус Алиев.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко отметил, что модель ПГ доказала свою востребованность: к аналогичным инструментам начинают прибегать и другие политические силы.

Депутат Ростовской-на-Дону гордумы, председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, ветеран СВО Андрей Манухин подчеркнул, что задача партии — помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни и реализовать себя в общественно-политической деятельности, и «Единая Россия» с этим справляется.

«От того, насколько организованно и дисциплинированно мы пройдём предварительное голосование, во многом зависит тон и содержание всей избирательной кампании. А сами выборы-2026 сформируют контур будущего России», — заключил Владимир Якушев.

В структуру оргкомитета вошли сенаторы: гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Сергей Карякин; член Генсовета «Единой России» Сергей Перминов; участник СВО Алексей Кондратьев.

К работе оргкомитета приглашены начальник федерального штаба общественного движения «Волонтёрская Рота Боевого Братства» Станислав Кузьменко; депутат Ростовской-на-Дону гордумы, председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию детей и молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Андрей Манухин; депутат Челябинской гордумы, директор благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операции» (Объединение.РФ) Артём Барбашин и зампред заксобрания Запорожской области Михаил Попов.

Также — президент Ассоциации профессиональных консультантов в области электоральных и социальных процессов «РАПК» Фирдус Алиев; президент Ассоциации специалистов по связям с общественностью РАСО Евгений Минченко; гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин; директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов; ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец; заместитель главного редактора издания «Ведомости» Максим Иванов и ректор АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» при Торгово-промышленной палате РФ Анна Палагина.

В Самарской области 2 марта Президиум регполитсовета «Единой России» по поручению секретаря РО, губернатора Вячеслава Федорищева сформировал региональный оргкомитет для участия в выборах. В него вошли ветераны СВО, общественники, представители СМИ и молодёжных объединений.

Заместитель секретаря Самарского реготделения партии Александр Фетисов подчеркнул значимость предстоящей кампании и неукоснительность соблюдения внутрипартийных процедур: «В 2026 году нас ждёт масштабная избирательная кампания. Напомню, что участие в предварительном голосовании «Единой России» обязательно для всех претендентов, которые планируют принять участие в выборах от партии».

Напомним, что в ЕДГ-2026 жители 63-его региона будут выбирать депутатов Госдумы, депутатов Самарской Губернской думы. Кроме того, допвыборы в собрания представителей муниципальных образований состоятся в 13 районах области: Борском, Богатовском, Елховском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Нефтегорском, Хворостянском, Челновершинском, Шигонском, Шенталинском, Кинельском и Похвистневском.