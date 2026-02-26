Депутат Госдумы Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу

В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии «Единая Россия» "Есть результат!" в Екатеринбурге состоялся круглый стол "Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей", посвящённый решению ключевого кадрового вопроса в обрабатывающих отраслях.

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев отметил, что до 2032 года дополнительная потребность в кадрах в обрабатывающей промышленности составит порядка 1,7 млн человек.

"Сегодня принципиально важно выстроить системную связку "школа — СПО — вуз — предприятие" и не допустить появления людей без профессии. Современная промышленность нуждается в квалифицированных рабочих и инженерах, а значит, система образования должна гибко реагировать на реальные запросы экономики", — подчеркнул Владимир Гутенев.

Он напомнил, что решения, принятые на уровне Правительства, позволяют регулировать объёмы платного приёма по отдельным специальностям исходя из реального спроса экономики, а развитие среднего профессионального образования становится одним из ключевых факторов технологической устойчивости страны.

По словам Владимира Гутенева, важнейшую роль в формировании кадровой вертикали играет системная работа профессионального сообщества.

"Совместно с партией "Единая Россия" и промышленными предприятиями Союз машиностроителей России выстраивает комплексную модель профориентации — от школьной скамьи до рабочего места на современном производстве", — отметил он.

В партнёрстве с "Единой Россией" Союз машиностроителей России реализует проекты "Звезда", "Неделя без турникетов" и отраслевые премии, формируя устойчивую кадровую базу для промышленности.

Активное участие в реализации этих проектов принимает Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

В ходе дискуссии Владимир Гутенев предложил включить в Народную программу положения о двукратном увеличении минимального размера оплаты труда в промышленности, дополнительных стимулах для сотрудников стратегических производств, а также о создании 12 центров повышения квалификации для рабочих профессий.

Отдельное внимание было уделено формированию промышленного блока программы с выделением оборонного сегмента. Кроме того, проинформировано о реализации поручения Президента по трудоустройству участников СВО: на предприятиях Союза машиностроителей России и Госкорпорации "Ростех" уже проводится их профессиональная адаптация с учётом полученных военных специальностей и практических навыков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"