Депутат Госдумы Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу

В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Депутат Госдумы Владимир Гутенев представил предложения в Народную программу

176
В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии «Единая Россия» "Есть результат!" в Екатеринбурге состоялся круглый стол "Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей", посвящённый решению ключевого кадр

В рамках первого окружного отчётно-программного форума партии «Единая Россия» "Есть результат!" в Екатеринбурге состоялся круглый стол "Хорошая работа рядом с домом: как сделать промышленность привлекательной для людей", посвящённый решению ключевого кадрового вопроса в обрабатывающих отраслях.

Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Госдумы от Самарской области  Владимир Гутенев отметил, что до 2032 года дополнительная потребность в кадрах в обрабатывающей промышленности составит порядка 1,7 млн человек.
"Сегодня принципиально важно выстроить системную связку "школа — СПО — вуз — предприятие" и не допустить появления людей без профессии. Современная промышленность нуждается в квалифицированных рабочих и инженерах, а значит, система образования должна гибко реагировать на реальные запросы экономики", — подчеркнул Владимир Гутенев.
Он напомнил, что решения, принятые на уровне Правительства, позволяют регулировать объёмы платного приёма по отдельным специальностям исходя из реального спроса экономики, а развитие среднего профессионального образования становится одним из ключевых факторов технологической устойчивости страны.
По словам Владимира Гутенева, важнейшую роль в формировании кадровой вертикали играет системная работа профессионального сообщества.
"Совместно с партией "Единая Россия" и промышленными предприятиями Союз машиностроителей России выстраивает комплексную модель профориентации — от школьной скамьи до рабочего места на современном производстве", — отметил он.
В партнёрстве с "Единой Россией" Союз машиностроителей России реализует проекты "Звезда", "Неделя без турникетов" и отраслевые премии, формируя устойчивую кадровую базу для промышленности.
Активное участие в реализации этих проектов принимает Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.
В ходе дискуссии Владимир Гутенев предложил включить в Народную программу положения о двукратном увеличении минимального размера оплаты труда в промышленности, дополнительных стимулах для сотрудников стратегических производств, а также о создании 12 центров повышения квалификации для рабочих профессий.
Отдельное внимание было уделено формированию промышленного блока программы с выделением оборонного сегмента. Кроме того, проинформировано о реализации поручения Президента по трудоустройству участников СВО: на предприятиях Союза машиностроителей России и Госкорпорации "Ростех" уже проводится их профессиональная адаптация с учётом полученных военных специальностей и практических навыков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

