В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН

3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.



Команды уже распределены по игровым дням – в каждом из двух полуфиналов встретятся по шесть коллективов. 3 марта на сцену культурно-развлекательного центра «Звезда» (ул.Носо-Садовая, 106г) выйдут «New people», «Пурумпумпум», «Ильинка», «Дети», «Будущее Самары», «Вот так вот», а 4 марта за путевку в финал сразятся «Железка», «Пятница 13», «АРТкласс», «План Б», «То, что нужно» и «Гармония».



Напомним, что турнир проводится при поддержке Правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Проект объединяет четыре дивизиона региона и дает школьникам уникальную возможность обучения: в рамках КВН ребята постигают основы сценического мастерства, режиссуры, хореографии, вокала и авторского дела.



Бронирование билетов на полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН стартует сегодня, 26 февраля в 18:00, на сайте https://www.kvnsamara.ru/. Там же доступны все подробности о мероприятии.

Фото: пресс-служба админитрации Самары