Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».

9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета им.Д.Д.Шостаковича состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».

Спектакль «Театральные сказки», созданный по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа, подарит яркие впечатления от встречи с искусством и познакомит детей с удивительным миром театра.

Премьера проекта состоялась в прошлом году, и вот какими впечатлениями поделись первые маленькие зрители из школы № 6 г. Самара:

«Мне очень понравился спектакль. Я был очарован, как танцуют балерины! Оказывается, они танцуют на носочках».

«Я влюбилась в балет! Мне понравилась Лягушка Балерушка, она грациозная, красивая и нежная, посылаю ей сердечко».

«В театре оперы и балета я был впервые. Внутри всё оказалось так необычно и красиво. В сказках мне понравились люди-механизмы (шестерёнки) своими необычными костюмами».

Первый визит в театр — важное событие в жизни каждого ребёнка, «Театральные сказки» рассказывают детям, как устроен театр и показывают всю восхитительную красоту театрального искусства.

Художественный руководитель проекта – народная артистка России Илзе Лиепа;

Режиссёр-постановщик Елизавета Навиславская;

Хореографы-постановщики – Даниил Благов, Елизавета Навиславская;

Художник по свету – Сергей Дильдин;

Видео декорации – Дмитрий Громов;

Художники по костюмам – Екатерина Котова, Наталья Буланова.

Партии в спектакле исполнят учащиеся Самарского хореографического училища и Школы при Самарском хореографическом училище.

Спектакль создан в рамках фестивального проекта «Волжские сезоны», реализуемого Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Фото: минкульт СО