В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».
Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Самарскую поликлинику №4 поставлен новый цифровой флюорографический аппарат.
Новый уровень диагностики: в Самарской поликлинике №4 работает современный цифровой флюорограф
3 и 4 марта в 18:00 в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН. За звание лучших поборются 12 школьных коллективов.
В начале марта в Самаре состоятся полуфиналы Самарского дивизиона Детского КВН
Более 76 млн рублей из городского бюджета будет направлено на поддержку НКО Самары в 2026 году.
Накануне Всемирного дня НКО Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
С 22 февраля в Самарской области проходят ежегодные всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта России Сергея Исакова.
Самарская область принимает всероссийские соревнования по фехтованию
Новые культурные локации создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
В Самарской области появятся шесть креативных кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
В 2026 году лесное хозяйство Самарской области закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники.
Лесхоз региона закупит более тысячи единиц пожарного снаряжения и четыре единицы спецтехники в 2026 году
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Театр для детей: в САТОБ пройдет показ детской просветительской программы «Театральные сказки».

91
9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».

9 и 10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета им.Д.Д.Шостаковича состоится показ детской просветительской программы «Театральные сказки».

Спектакль «Театральные сказки», созданный по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа, подарит яркие впечатления от встречи с искусством и познакомит детей с удивительным миром театра.

Премьера проекта состоялась в прошлом году, и вот какими впечатлениями поделись первые маленькие зрители из школы № 6 г. Самара:

«Мне очень понравился спектакль. Я был очарован, как танцуют балерины! Оказывается, они танцуют на носочках».

«Я влюбилась в балет! Мне понравилась Лягушка Балерушка, она грациозная, красивая и нежная, посылаю ей сердечко».

«В театре оперы и балета я был впервые. Внутри всё оказалось так необычно и красиво. В сказках мне понравились люди-механизмы (шестерёнки) своими необычными костюмами».

Первый визит в театр — важное событие в жизни каждого ребёнка, «Театральные сказки» рассказывают детям, как устроен театр и показывают всю восхитительную красоту театрального искусства.

Художественный руководитель проекта – народная артистка России Илзе Лиепа;
Режиссёр-постановщик Елизавета Навиславская;
Хореографы-постановщики – Даниил Благов, Елизавета Навиславская;
Художник по свету – Сергей Дильдин;
Видео декорации – Дмитрий Громов;
Художники по костюмам – Екатерина Котова, Наталья Буланова.

Партии в спектакле исполнят учащиеся Самарского хореографического училища и Школы при Самарском хореографическом училище.
Спектакль создан в рамках фестивального проекта «Волжские сезоны», реализуемого Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа» при поддержке Министерства культуры Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

В центре внимания
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
26 февраля 2026  13:50
Отделение Соцфонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления детских пособий в марте 2026 года
242
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
26 февраля 2026  13:38
В Самарской области вводятся временные ограничения движения большегрузов весной и летом 2026 года
196
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
26 февраля 2026  13:34
Губернатор Вячеслав Федорищев и начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев обсудили вопросы транспортного сотрудничества
188
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
213
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
741
