В Красноармейском районе прошли учения в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре по отработке действий при ЧС.
Медицинскую помощь в трех новых ФАПах Кинельского района будут получать более 1300 жителей.
В Самаре завершились всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Самарочка».
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова
Самарская область заняла 9 место в рейтинге качества жизни среди регионов страны по итогам 2025 года.
В Самарской областиСостоялось первое в 2026 году заседание Координационного совета по вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения.
26 февраля на заседании Самарской Губдумы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Роскачество и центр «Мой бизнес» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

176
Роскачество и региональный центр «Мой бизнес» будут совместно работать над повышением качества товаров и услуг, производимых в Самарской области.

Роскачество и региональный центр «Мой бизнес» будут совместно работать над повышением качества товаров и услуг, производимых в Самарской области. Соглашение о сотрудничестве было подписано во время рабочего визита руководителя федеральной структуры Максима Протасова в Самарскую область.
Совместная работа будет направлена на популяризацию локальной продукции, повышение качества товаров и услуг, продвижение региональных брендов. Меры поддержки и услуги Роскачества станут доступны и на площадке центра «Мой бизнес».
Максим Протасов оценил работу регионального Дома предпринимателя и инфраструктуры развития бизнеса, расположенной на площадке центра. Врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк провел для руководителя Роскачества экскурсию по центру и рассказал о программах, которые реализуются для субъектов МСП. 
«Соглашение о сотрудничестве с Роскачеством открывает новые перспективы для производителей нашего региона. Благодаря этому взаимодействию мы сможем повысить конкурентоспособность местных товаров и укрепить доверие потребителей к региональной продукции», — акцентировал Павел Финк. 
Важным направлением сотрудничества региона и федеральной структуры станет продвижение продукции самарских компаний на российских и международных рынках, поддержка экспортно-ориентированных предприятий.
В этот же день состоялась рабочая встреча Максима Протасова и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве и дорожная карта. Документ предусматривает развитие институтов качества в регионе, диагностику бизнес-процессов, мониторинг качества важнейших для региона товаров, формирование сообщества осознанных потребителей, сертификацию продукции местных производителей и многое другое. 
«Самарская область обладает мощным производственным потенциалом, и наша задача сделать так, чтобы местные товары, подтвердившие свое качество, были узнаваемы и востребованы не только в своем регионе, но и на всей территории страны», — сказал Максим Протасов.
Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям. Узнать все о действующих мерах господдержки предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области, по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru.

 

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

 

 

197
