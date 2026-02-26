Роскачество и центр «Мой бизнес» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

Роскачество и региональный центр «Мой бизнес» будут совместно работать над повышением качества товаров и услуг, производимых в Самарской области. Соглашение о сотрудничестве было подписано во время рабочего визита руководителя федеральной структуры Максима Протасова в Самарскую область.

Совместная работа будет направлена на популяризацию локальной продукции, повышение качества товаров и услуг, продвижение региональных брендов. Меры поддержки и услуги Роскачества станут доступны и на площадке центра «Мой бизнес».

Максим Протасов оценил работу регионального Дома предпринимателя и инфраструктуры развития бизнеса, расположенной на площадке центра. Врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк провел для руководителя Роскачества экскурсию по центру и рассказал о программах, которые реализуются для субъектов МСП.

«Соглашение о сотрудничестве с Роскачеством открывает новые перспективы для производителей нашего региона. Благодаря этому взаимодействию мы сможем повысить конкурентоспособность местных товаров и укрепить доверие потребителей к региональной продукции», — акцентировал Павел Финк.

Важным направлением сотрудничества региона и федеральной структуры станет продвижение продукции самарских компаний на российских и международных рынках, поддержка экспортно-ориентированных предприятий.

В этот же день состоялась рабочая встреча Максима Протасова и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в ходе которой было подписано соглашение о сотрудничестве и дорожная карта. Документ предусматривает развитие институтов качества в регионе, диагностику бизнес-процессов, мониторинг качества важнейших для региона товаров, формирование сообщества осознанных потребителей, сертификацию продукции местных производителей и многое другое.

«Самарская область обладает мощным производственным потенциалом, и наша задача сделать так, чтобы местные товары, подтвердившие свое качество, были узнаваемы и востребованы не только в своем регионе, но и на всей территории страны», — сказал Максим Протасов.

Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям. Узнать все о действующих мерах господдержки предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области, по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.