Роскачество и региональный центр «Мой бизнес» будут совместно работать над повышением качества товаров и услуг, производимых в Самарской области.
Роскачество и центр «Мой бизнес» Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве
30 обслуживающим организациям, ИП и собственникам нежилых помещений Самарской области будет вручена полезная бытовая техника от энергетиков.
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил призы победителям акции «В Новый год — без долгов!» среди организаций региона
По поручению губернатора Вячеслава Федорищева был расширен список льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования, а также проектирование и строительство сетей.
Маме бойца СВО из Самарской области выплатили компенсацию на газификацию дома
Врач-фтизиатр Марина Шайдуллина стала участником программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в 2025 году. Она ведет прием в Красноярской центральной районной больнице.
Новый врач-фтизиатр ведет прием в Красноярской центральной районной больнице
Температура воздуха 27 февраля в Самаре ночью -13, -15°С, днем -5, -7°С.
27 февраля в регионе без осадков, до -9°С
25 февраля Иван Носков вручил награды победителям городского конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков».
Победителям конкурса рисунков «Дети Самары за жизнь без наркотиков» вручили награды
В СамГМУ) завершила обучение очередная группа программы повышения квалификации «Школа главного врача: регион». На этот раз слушателями стали руководители медицинских организаций из Ульяновской области.
На третьем потоке Школы главного врача в СамГМУ подготовили специалистов из Ульяновской области
В Самаре на базе тренировочного комплекса «МТЛ-2» состоялся областной фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов у труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций Самарской области.
Подвели итоги регионального фестиваля комплекса ГТО среди школьников
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Маме бойца СВО из Самарской области выплатили компенсацию на газификацию дома

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева был расширен список льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования, а также проектирование и строительство сетей.

В Самарской области продолжается реализация мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева был расширен список льготных категорий граждан, которые могут получить компенсацию на покупку и установку газового оборудования, а также проектирование и строительство сетей.
Право на получение единовременной выплаты теперь имеют 24 льготные категории, включая многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей участников СВО. Размер компенсации составляет 201 тысячу рублей. Эти средства можно направить на возмещение затрат по приобретению и установке внутридомового газового оборудования, а также на оплату услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей в границах земельного участка.
Выплата предоставляется в рамках программы социальной газификации, инициированной Президентом России Владимиром Путиным в апреле 2021 года.
Одной из тех, кто уже воспользовался поддержкой, стала Елена Холостых из Большеглушицкого района - мама бойца СВО. Она оформила компенсацию в начале года и быстро получила средства.
«Мы подали документы, и средства очень быстро поступили на счет. Хочу отметить, что процесс оформления оказался оперативным и удобным. Газификация дома, конечно, дело затратное, поэтому эти деньги стали для нас серьезным подспорьем, очень хорошо помогли», — поделилась Елена Холостых.
Глава региона неоднократно отмечал, что обеспечение достойных условий жизни для тех, кто стоит на страже интересов страны, и их семей - безусловный приоритет региональной власти. Поэтому планомерная работа в этом направлении продолжается. В 2026 году на компенсацию расходов по догазификации жилья для льготных категорий граждан из регионального бюджета направят 138 миллионов рублей. Это позволит семьям участников СВО и других льготных категорий провести голубое топливо в свои дома и создать комфортные условия для жизни.
В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области напомнили, что подать заявление на получение выплаты можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

 

Фото - 450media.ru

