Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Выборы в Самарской области

«Партийный десант» в Исаклах: новые горизонты для юных талантов и будущих агрономов

243
В рамках рабочего визита в Исаклинский район депутаты Самарской Губдумы посетили ключевые социальные объекты муниципалитета.

В рамках рабочего визита в Исаклинский район депутаты Самарской Губернской Думы - координатор партпроекта «Городская среда» в регионе Владимир Субботин и член фракции «Единая Россия» Николай Панченко посетили ключевые социальные объекты муниципалитета. Главной точкой маршрута парламентариев стала обновленная Детская школа искусств в селе Исаклы, а также уникальный агрокласс, открывающий перед сельскими школьниками двери в мир высоких технологий в АПК.

В ноябре 2025 года Детская школа искусств села Исаклы распахнула свои двери после капитального ремонта, встретив 55-летний юбилей в совершенно новом облике. Это событие стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», но его истоки — в наказах самих жителей.

Реконструкция школы искусств — яркий пример реализации «Народной программы» партии «Единая Россия». Именно инициативы исаклинцев, для которых важно, чтобы их дети развивались творчески в современных условиях, легли в основу этого масштабного преображения. Сегодня здесь, в просторных отремонтированных кабинетах, на 7 отделениях занимаются 165 юных дарований. Депутаты лично оценили качество работ, пообщались с педагогами и учениками, а также поздравили коллектив с юбилеем, вручив сертификат на приобретение нового оборудования.

Особое внимание парламентарии уделили вопросам подготовки кадров для опорной отрасли района — сельского хозяйства. В школе села Новое Ганькино они посетили первый в Исаклинском районе агротехнологический класс, созданный при поддержке правительства региона и местных аграриев.

Это настоящий образовательный хаб для 127 местных школьников. Здесь, с 7 по 11 класс, ребята осваивают агроинженерию, эффективное животноводство и селекцию. В распоряжении детей — современное оборудование: гидропонные установки для выращивания растений, агрометеостанции и даже агродрон, произведенный в ОЭЗ Тольятти, который скоро поднимут в небо над полями.

«Это не просто уроки, это профориентация нового поколения. Ребята не только изучают теорию, но и получают практические навыки, которые позволят им стать высококлассными специалистами. Уверен, многие из них, получив образование, вернутся в родной район, чтобы развивать его», — отметил Владимир Субботин, подчеркнув высокий интерес детей, подтвержденный победами в областных конкурсах, таких как «Волжский импульс».

Визит депутатов подтвердил: в Исаклинском районе системно подходят к развитию сельских территорий. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» работает здесь в полную силу, меняя качество жизни людей.

Как напомнил глава района Александр Гурьянов, благодаря КРСТ в райцентре на улицах Мира и Победы возведено 11 комфортабельных коттеджей «под ключ» для бюджетников и аграриев. Три из них уже получили молодые специалисты АПК. Жилье предоставляется по договору найма, а после пяти лет работы его можно оформить в собственность.

«Нынешний год оказался для нас как никогда результативным по вливанию финансов из областного бюджета. Эти 864 квадратных метра жилья — не просто квадратные метры, а дома для тех, кто кормит страну и учит детей. Люди заселяются в коттеджи с чистовой отделкой и индивидуальным отоплением, чтобы сразу жить с комфортом», — сообщил Александр Гурьянов, добавив, что в планах — дальнейшее строительство.

Завершающим аккордом визита стало участие депутатов в торжественном вручении паспортов юным гражданам, что символично подчеркнуло: будущее России — в развитии её сел и городов, где созданы все условия для жизни, работы и творчества сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

