«Партийный десант» в Исаклах: новые горизонты для юных талантов и будущих агрономов

В рамках рабочего визита в Исаклинский район депутаты Самарской Губернской Думы - координатор партпроекта «Городская среда» в регионе Владимир Субботин и член фракции «Единая Россия» Николай Панченко посетили ключевые социальные объекты муниципалитета. Главной точкой маршрута парламентариев стала обновленная Детская школа искусств в селе Исаклы, а также уникальный агрокласс, открывающий перед сельскими школьниками двери в мир высоких технологий в АПК.

В ноябре 2025 года Детская школа искусств села Исаклы распахнула свои двери после капитального ремонта, встретив 55-летний юбилей в совершенно новом облике. Это событие стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», но его истоки — в наказах самих жителей.

Реконструкция школы искусств — яркий пример реализации «Народной программы» партии «Единая Россия». Именно инициативы исаклинцев, для которых важно, чтобы их дети развивались творчески в современных условиях, легли в основу этого масштабного преображения. Сегодня здесь, в просторных отремонтированных кабинетах, на 7 отделениях занимаются 165 юных дарований. Депутаты лично оценили качество работ, пообщались с педагогами и учениками, а также поздравили коллектив с юбилеем, вручив сертификат на приобретение нового оборудования.

Особое внимание парламентарии уделили вопросам подготовки кадров для опорной отрасли района — сельского хозяйства. В школе села Новое Ганькино они посетили первый в Исаклинском районе агротехнологический класс, созданный при поддержке правительства региона и местных аграриев.

Это настоящий образовательный хаб для 127 местных школьников. Здесь, с 7 по 11 класс, ребята осваивают агроинженерию, эффективное животноводство и селекцию. В распоряжении детей — современное оборудование: гидропонные установки для выращивания растений, агрометеостанции и даже агродрон, произведенный в ОЭЗ Тольятти, который скоро поднимут в небо над полями.

«Это не просто уроки, это профориентация нового поколения. Ребята не только изучают теорию, но и получают практические навыки, которые позволят им стать высококлассными специалистами. Уверен, многие из них, получив образование, вернутся в родной район, чтобы развивать его», — отметил Владимир Субботин, подчеркнув высокий интерес детей, подтвержденный победами в областных конкурсах, таких как «Волжский импульс».

Визит депутатов подтвердил: в Исаклинском районе системно подходят к развитию сельских территорий. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» работает здесь в полную силу, меняя качество жизни людей.

Как напомнил глава района Александр Гурьянов, благодаря КРСТ в райцентре на улицах Мира и Победы возведено 11 комфортабельных коттеджей «под ключ» для бюджетников и аграриев. Три из них уже получили молодые специалисты АПК. Жилье предоставляется по договору найма, а после пяти лет работы его можно оформить в собственность.

«Нынешний год оказался для нас как никогда результативным по вливанию финансов из областного бюджета. Эти 864 квадратных метра жилья — не просто квадратные метры, а дома для тех, кто кормит страну и учит детей. Люди заселяются в коттеджи с чистовой отделкой и индивидуальным отоплением, чтобы сразу жить с комфортом», — сообщил Александр Гурьянов, добавив, что в планах — дальнейшее строительство.

Завершающим аккордом визита стало участие депутатов в торжественном вручении паспортов юным гражданам, что символично подчеркнуло: будущее России — в развитии её сел и городов, где созданы все условия для жизни, работы и творчества сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"