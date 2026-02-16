В Тольятти благоустраивают Центральную площадь

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Тольятти благоустраивают Центральную площадь

214
Проектом благоустройства площади предусмотрено строительство нового фонтана, увеличение количества зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм, обустройство ярмарочной зоны и создание специальной пешеходной зоны.

В Тольятти приступили  к комплексному благоустройству Центральной площади. Сделать территорию комфортной, красивой и удобной для горожан поручил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.  
Проектом благоустройства площади предусмотрено строительство нового фонтана, увеличение количества зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм, обустройство ярмарочной зоны и создание специальной пешеходной зоны.
Финансирование проекта осуществляется из нескольких источников, включая средства областного и муниципального бюджетов. Часть средств вкладывает градообразующее флагманское предприятие – АВТОВАЗ.
Реализация проекта разделена на три этапа - строительство фонтана, комплексное благоустройство центральной площади и прилегающих территорий, обустройство пешеходной зоны. В минувшие выходные после завершения работ по подготовке площадки подрядная организация приступила завозу техники и монтажу ограждения.
«Уже сейчас на площади строители подготавливают технику и площадку под котлован будущего фонтана. Планируется, что его запустят уже к осени этого года. Также к осени приведут в порядок часть близлежащей территории, и у тольяттинцев и гостей города появится возможность отдыхать в обновленной знаковой локации», - отметил Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных  сетях. 

 

Фото – министерство градостроительной политики Самарской области

 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялись третий и четвертый этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду.
16 февраля 2026, 14:39
«Мега-Лада» идет на втором месте в командном чемпионате России по спидвею
В Тольятти на СТК имени Степанова состоялись третий и четвертый этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду. Спорт
234
Пассажирка была заблокирована в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
13 февраля 2026, 22:25
В Ставропольском районе на платной атодороге легковой автомобиль врезался в припятствие
Пассажирка была заблокирована в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей. Происшествия
840
13 февраля с места ДТП в Тольятти госпитализированы два пассажира а/м ГАЗ.
13 февраля 2026, 18:52
В Тольятти на улице Республиканской Lada Vesta при повороте столкнулась с а/м ГАЗ 
13 февраля с места ДТП в Тольятти госпитализированы два пассажира а/м ГАЗ. Происшествия
983

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
152
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
236
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
251
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
297
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
247
Весь список