«Мега-Лада» идет на втором месте в командном чемпионате России по спидвею

В Тольятти на СТК имени Степанова состоялись третий и четвертый этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Оба дня заездов стали успешными для команды «Башкортостан» из Уфы. Спортсмены тольяттинской «Мега-Лады» (Никита Толокнов, Игорь Кононов, Иван Хужин) и в субботу, и в воскресенье были вторыми. На третьей позиции - ЦТВС им. С.Щербинина из Свердловской области.

Такое же положение команды занимают в общей турнирной таблице чемпионата. Соревнования продолжатся в последние выходные февраля.

Фото: Самарский спорт