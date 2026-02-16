Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Главный терапевт региона призвал мужчин не пренебрегать профилактическими обследованиями

289
Почему мужчинам важно не пропускать диспансеризацию, рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков

Почему мужчинам важно не пропускать диспансеризацию? Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Тихие угрозы. Многие болезни (гипертония, диабет, некоторые виды рака) годами не проявляются. Диспансеризация выявляет их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Мужская статистика. Мужчины в среднем живут меньше женщин. Часто — из-за позднего выявления заболеваний. Регулярные чек-ап — прямой способ повлиять на эту статистику.

Сердце под ударом. Риск инфарктов и инсультов у мужчин выше и часто наступает раньше. Проверка давления, уровня холестерина и ЭКГ спасает жизни.

Онконастороженность. Рак предстательной железы, кишечника, легких — мужские риски номер один. Специфические анализы и исследования (как ПСА или ФГДС) помогают поймать болезнь в зародыше.

Экономия времени и сил. Гораздо проще и быстрее пройти бесплатный комплекс обследований раз в год, чем потом тратить годы на лечение запущенной болезни".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

