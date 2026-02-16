Главный терапевт региона призвал мужчин не пренебрегать профилактическими обследованиями

Почему мужчинам важно не пропускать диспансеризацию? Об этом рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Тихие угрозы. Многие болезни (гипертония, диабет, некоторые виды рака) годами не проявляются. Диспансеризация выявляет их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.



Мужская статистика. Мужчины в среднем живут меньше женщин. Часто — из-за позднего выявления заболеваний. Регулярные чек-ап — прямой способ повлиять на эту статистику.



Сердце под ударом. Риск инфарктов и инсультов у мужчин выше и часто наступает раньше. Проверка давления, уровня холестерина и ЭКГ спасает жизни.



Онконастороженность. Рак предстательной железы, кишечника, легких — мужские риски номер один. Специфические анализы и исследования (как ПСА или ФГДС) помогают поймать болезнь в зародыше.



Экономия времени и сил. Гораздо проще и быстрее пройти бесплатный комплекс обследований раз в год, чем потом тратить годы на лечение запущенной болезни".

Фото: минздрав СО