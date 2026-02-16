Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Самарский Росреестр принял участие в круглом столе «Безопасность сделок с недвижимостью»

216
В рамках  XIV Поволжского межрегионального форума по недвижимости, который прошел в Самаре, был организован круглый стол.

В рамках  XIV Поволжского межрегионального форума по недвижимости, который прошел в Самаре, был организован круглый стол, где участниками стали представители самарского Росреестра, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского», Прокуратуры Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, юристы, нотариусы и представители страховой компании. 

За круглым столом, где встретились эксперты различных направлений, обсуждали актуальную тему: «Безопасность сделок с недвижимостью». Спикером от Управления Росреестра по Самарской области выступил начальник отдела правового обеспечения   Константин Минин, который рассказал об инструментах защиты от мошеннических действий: «Все, что касается системы учета и регистрации прав надежно защищено и обеспечено соответствующими правовыми проверками. Система гарантирует безопасность прав собственности граждан, и, конечно, мы предпринимали и будем предпринимать дополнительные меры по защите прав на недвижимость».

Спикер в своем докладе дал рекомендации - что необходимо сделать перед покупкой, в частности:

- запросить у продавца оригиналы документов на собственность, проверить их подлинность;

- запросить выписку из ЕГРН - она поможет убедиться в том, что продавец действительно является собственником, сам объект не имеет арестов, запретов, не находится в залоге. Выписка из ЕГРН о переходе прав даст информацию для изучения истории объекта недвижимости - сколько у него было собственников, как часто переходили права на объект недвижимости. Если сделки происходили часто в течение короткого периода - это должно насторожить. 

Особое внимание в выступлении было уделено подаче заявления о запрете совершения сделок с недвижимостью без личного участия собственника. При наличии такого заявления регистрационные действия по доверенности будут невозможны, что уменьшит риски обращения с поддельными документами.

Кроме этого шла речь о необходимости проверять перед сделкой личность продавца:

– посмотреть на сайте "ЕФРСБ", нет ли в отношении него процедуры банкротства;

– на сайте ФССП РФ – проверить наличие долгов.

Убедиться, что по адресу приобретаемой квартиры отсутствуют зарегистрированные граждане, а также граждане, находящиеся в местах лишения свободы, сохраняющие право пользования квартирой. В договоре нужно оговорить условие о снятии с регистрационного учета продавцов и других лиц.

Дополнительно у продавца можно запросить: справку из Фонда социального страхования России об использовании маткапитала, если ранее квартира приобреталась за счет этих средств; нотариально удостоверенное согласие супруга, если квартира куплена в браке; справку о психическом здоровье продавца. Все   условия сделки необходимо подробно описать в договоре купли-продажи, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Комментарии

16 февраля 2026 17:28
Из за них люди терерь вообще не получат новое жилье при переселении.
