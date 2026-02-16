В самарской школе №174 прошел «Урок мужества» с участниками СВО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарской школе №174 прошел «Урок мужества» с участниками СВО

203
Администрация школы, педагоги и ученики после урока мужества пригласили ветеранов СВО в музей Соловецких юнг.

При поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» в школе №174 в преддверии Дня Защитника Отечества состоялся особый урок мужества. Встреча приурочена к профессиональному празднику – Дню военного разведчика Военно-Морского Флота России, который ежегодно отмечается 16 февраля.
Урок провели ветераны специальной военной операции – Андрей Растегаев и Алексей Обидин, чей собственный опыт наглядно демонстрирует роль разведки на современном поле боя, подкрепляя рассказ примерами из своего боевого опыта. Почетными гостями мероприятия также стали курсанты Самарского юридического института ФСИН России. Для будущих офицеров встреча с действующими ветеранами стала важным этапом профессионального становления и возможностью увидеть примеры истинного мужества.
Среди них был и мичман запаса, ветеран специальной военной операции в Сирии, главный специалист министерства образования Самарской области Юрий Абрамов.
«На собственном примере я убеждён, что такие уроки крайне важны. Они позволяют не просто говорить о героизме и долге, а показать, что эти понятия наполнены реальными поступками и судьбами таких же людей, как мы с вами», – прокомментировал Юрий Абрамов.
Его поддержал другой участник встречи, ветеран СВО, выпускник программы «Школа героев», которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев» - Андрей Растегаев. Он подчеркнул важность преемственности поколений: 
«Когда мы встречаемся с ребятами, мы не просто рассказываем истории. Мы стараемся донести до них главное: любить свою страну. Такие уроки нужны, чтобы мальчишки понимали: на флоте и в разведке служат не супергерои из фильмов, а простые парни, которые в нужный момент смогли принять верное решение».
На урок мужества военные захватили не только интересные истории, но и образцы используемого на спецоперации современного вооружения.
Администрация школы, педагоги и ученики после урока мужества пригласили ветеранов СВО в музей Соловецких юнг.
Среди выцветших фотографий и пожелтевших писем разворачивалась история Боевой и Трудовой Славы куйбышевцев, мальчишек, которые когда-то, в сороковые, стали выпускниками легендарной Соловецкой школы юнг. Экскурсоводы, сами ученики, говорили тихо и вдумчиво, а ветераны слушали, погружаясь в эту нить времен.
Рядом с историей Великой Отечественной жила память и о других локальных конфликтах – тех, где тоже звучал голос долга и отваги.
«Вы знаете, на войне иногда кажется, что ты один на один со своей правдой. А потом приезжаешь в такую школу, видите этот музей... И понимаешь, что ты – часть чего-то огромного. Что до тебя были эти юнги, будут после – другие. И наша общая правда – здесь, в этих стендах. Это очень важно – знать, что тебя помнят и что твоё место в истории уже готово», – поделился Алексей Обидин, ветеран СВО. 
Урок закрепил в сознании учащихся идею преемственности героизма и личной ответственности за сохранение исторической памяти.

 

Фото: самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара Школа

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Школы Самары принимают участие в просветительском проекте «Финансовая безопасность в образовательных организациях».
06 февраля 2026, 15:12
Для школьников Самары проводят уроки финансовой безопасности
Школы Самары принимают участие в просветительском проекте «Финансовая безопасность в образовательных организациях». Образование
813
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
21 января 2026, 18:45
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Один из первых отборочных этапов турнира состоялся в школе № 81. Общество
1031
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
20 января 2026, 16:26
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
Финал городского этапа состоится 30 января, на нем будут определены 6 лучших педагогов, которые представят Самару на областном этапе. Образование
718
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
152
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
236
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
251
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
297
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
247
Весь список