В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 

В Самаре стартовал II тур городского этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года». В течение этой недели на базе школы № 132 каждый из 14 участников проведет урок и внеклассное занятие для незнакомых учеников и наглядно продемонстрирует методы и приемы, которые использует в своей деятельности.



Во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» принимают участие учителя школ №№ 3, 12, 26, 32, 49, 72, 83, 112, 116, 132, 155, 174, 177 и лицея «Престиж». Например, учитель математики школы № 83 Оксана Рауткина провела в 8 классе урок, посвященный решению дробно-рациональных уравнений, учитель физической культуры школы № 3 Руслан Зайдуллин – урок по теме акробатической комбинации, а учитель школы № 49 Алексей Аполинаров рассказал девятиклассникам о заболеваниях органов дыхания и их профилактике. Учитель школы № 12 Марина Антипова вместе со второклассниками изучила тему симметрии фигур.



Финал городского этапа состоится 30 января, на нем будут определены 6 лучших педагогов, которые представят Самару на областном этапе. По итогам финала городского этапа также будут определены победители в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Приз детского жюри».

Фото: пресс-служба администрации Самары