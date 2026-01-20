Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
Движение Первых 17 января приняло масштабное участие в праздновании Дня артиста — новой памятной дате, которую Россия в 2026 году отметила впервые, в день рождения Константина Станиславского.
Движение Первых присоединилось к первому в истории Дню артиста
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа
С 20 января 2026 года выезд детей до 14 лет  по свидетельству о рождении не допускается в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
С 20 января 2026 года дети до 14 лет для выезда из РФ должны будут иметь при себе загранпаспорт
По итогам 2025 года регион не только выполнил, но и существенно перевыполнил установленные плановые значения федерального проекта «Производительность труда».
В регионе подведены итоги реализации федерального проекта «Производительность труда»
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 

112
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 

В Самаре стартовал II тур городского этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года». В течение этой недели на базе школы № 132 каждый из 14 участников проведет урок и внеклассное занятие для незнакомых учеников и наглядно продемонстрирует методы и приемы, которые использует в своей деятельности.

Во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» принимают участие учителя школ №№ 3, 12, 26, 32, 49, 72, 83, 112, 116, 132, 155, 174, 177 и лицея «Престиж». Например, учитель математики школы № 83 Оксана Рауткина провела в 8 классе урок, посвященный решению дробно-рациональных уравнений, учитель физической культуры школы № 3 Руслан Зайдуллин – урок по теме акробатической комбинации, а учитель школы № 49 Алексей Аполинаров рассказал девятиклассникам о заболеваниях органов дыхания и их профилактике. Учитель школы № 12 Марина Антипова вместе со второклассниками изучила тему симметрии фигур.

Финал городского этапа состоится 30 января, на нем будут определены 6 лучших педагогов, которые представят Самару на областном этапе. По итогам финала городского этапа также будут определены победители в номинациях «Приз зрительских симпатий» и «Приз детского жюри».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара Школа

