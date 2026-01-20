Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
Движение Первых 17 января приняло масштабное участие в праздновании Дня артиста — новой памятной дате, которую Россия в 2026 году отметила впервые, в день рождения Константина Станиславского.
Движение Первых присоединилось к первому в истории Дню артиста
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
В поселке Пригорки Исаклинского района завершено строительство современного ФАПа
С 20 января 2026 года выезд детей до 14 лет  по свидетельству о рождении не допускается в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
С 20 января 2026 года дети до 14 лет для выезда из РФ должны будут иметь при себе загранпаспорт
По итогам 2025 года регион не только выполнил, но и существенно перевыполнил установленные плановые значения федерального проекта «Производительность труда».
В регионе подведены итоги реализации федерального проекта «Производительность труда»
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Движение Первых присоединилось к первому в истории Дню артиста

52
Движение Первых 17 января приняло масштабное участие в праздновании Дня артиста — новой памятной дате, которую Россия в 2026 году отметила впервые, в день рождения Константина Станиславского.

Движение Первых 17 января приняло масштабное участие в праздновании Дня артиста — новой памятной дате, которую Россия в 2026 году отметила впервые, в день рождения Константина Станиславского. Акции Первых, прошедшие с 13 по 17 января в формате Дня единых действий, объединили детей и молодёжь из разных регионов страны в общем культурном пространстве и стали частью масштабной культурно-просветительской программы. В Самарской области ребята из Приволжского района встретились с заслуженной артисткой РФ Еленой Лазаревой.

Программа организована Движением Первых совместно с Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Правительства России и по инициативе Председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова и направлена на знакомство подрастающего поколения с миром сценических профессий и сохранение культурных традиций страны.

«День артиста стал для Движения Первых настоящим пространством творчества и дани уважения к сценическому искусству. Он объединил десятки тысяч творческих школьников и студентов. В Дни единых действий с 13 по 17 января ребята по всей стране осмысливали роль профессии артиста в жизни общества через акцию «Сцена на холсте», говорили о сохранении культурного наследия в формате музыкальных «Квартирников Первых». В рамках флешмоба «Танцы народов России» артисты Первых продемонстрировали всё многообразие национальностей, проживающих в нашей стране. Мы увидели, как искусство объединяет поколения, вдохновляет на диалог и помогает каждому почувствовать свою сопричастность к большой истории страны», – подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.  

В рамках программы участники творческих проектов Движения Первых посетили открытые репетиции спектаклей и концертов на площадках ведущих учреждений культуры страны. За 16 и 17 января 457 участников из 12 регионов страны посетили 21 учреждение культуры и поздравили с Днём артиста творческие коллективы, а также получили возможность увидеть работу профессиональных артистов изнутри и прочувствовать живую атмосферу сценической жизни.

Акция «Истории артистов-земляков» предложила участникам стать исследователями культурного наследия своих регионов и создателями медиаконтента. Дети и молодёжь изучали биографии и творчество артистов, связанных с их малой Родиной. В рамках акции в Приволжской детской школе искусств состоялся мастер-класс с землячкой – заслуженной артисткой РФ, доцентом, заведующей кафедрой сценической речи и актерского мастерства Самарского государственного института культуры Еленой Лазаревой. 

Елена Александровна более сорока лет на сцене. За ее плечами свыше пятидесяти сыгранных ролей. Но сегодня для неё театр — это не только сцена, но и большая ответственность. Как заведующая кафедрой Института культуры, она воспитывает новое поколение артистов, веря, что искреннее искусство рождается там, где есть живой поиск.

Ребята – юные актёры Народного театра «Муравей-НИК» получили ценные рекомендации по работе над спектаклем «Не продается», премьеру которого совсем скоро увидят не только зрители Приволжского района, но и города Самары.

«Сколько же раз я хотела оставить профессию. Но для меня очень дорого, когда юные актёры или зрители подходят ко мне и говорят, что тот или иной спектакль их сподвиг на что-то: принять какие-то решения, или, например, помириться с близким человеком. Бывает, что подходят даже на улице и благодарят за спектакль, который уже не идёт в театре, и ты думаешь, что, значит, всё не зря», - говорит Елена Лазарева.
Проведённые акции ко Дню артиста показали, что творчество по-настоящему объединяет. Для многих Первых это стало шагом к живому знакомству с театром и профессией артиста, возможностью выразить себя и почувствовать связь с культурой своей страны. Такой опыт помогает по-новому взглянуть на сцену, сохранить уважение к традициям и передать любовь к искусству следующим поколениям.

 

Фото: Местное отделение Движения Первых Приволжского района

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По итогам 2025 года регион не только выполнил, но и существенно перевыполнил установленные плановые значения федерального проекта «Производительность труда».
20 января 2026, 16:37
В регионе подведены итоги реализации федерального проекта «Производительность труда»
По итогам 2025 года регион не только выполнил, но и существенно перевыполнил установленные плановые значения федерального проекта «Производительность... Экономика
92
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
20 января 2026, 16:26
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
Финал городского этапа состоится 30 января, на нем будут определены 6 лучших педагогов, которые представят Самару на областном этапе. Образование
98
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
20 января 2026, 16:17
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона. Общество
115
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
189
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
195
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
245
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
488
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1248
Весь список