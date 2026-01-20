Движение Первых присоединилось к первому в истории Дню артиста

Движение Первых 17 января приняло масштабное участие в праздновании Дня артиста — новой памятной дате, которую Россия в 2026 году отметила впервые, в день рождения Константина Станиславского. Акции Первых, прошедшие с 13 по 17 января в формате Дня единых действий, объединили детей и молодёжь из разных регионов страны в общем культурном пространстве и стали частью масштабной культурно-просветительской программы. В Самарской области ребята из Приволжского района встретились с заслуженной артисткой РФ Еленой Лазаревой.

Программа организована Движением Первых совместно с Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Правительства России и по инициативе Председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова и направлена на знакомство подрастающего поколения с миром сценических профессий и сохранение культурных традиций страны.

«День артиста стал для Движения Первых настоящим пространством творчества и дани уважения к сценическому искусству. Он объединил десятки тысяч творческих школьников и студентов. В Дни единых действий с 13 по 17 января ребята по всей стране осмысливали роль профессии артиста в жизни общества через акцию «Сцена на холсте», говорили о сохранении культурного наследия в формате музыкальных «Квартирников Первых». В рамках флешмоба «Танцы народов России» артисты Первых продемонстрировали всё многообразие национальностей, проживающих в нашей стране. Мы увидели, как искусство объединяет поколения, вдохновляет на диалог и помогает каждому почувствовать свою сопричастность к большой истории страны», – подчеркнул Герой России, участник президентской программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

В рамках программы участники творческих проектов Движения Первых посетили открытые репетиции спектаклей и концертов на площадках ведущих учреждений культуры страны. За 16 и 17 января 457 участников из 12 регионов страны посетили 21 учреждение культуры и поздравили с Днём артиста творческие коллективы, а также получили возможность увидеть работу профессиональных артистов изнутри и прочувствовать живую атмосферу сценической жизни.

Акция «Истории артистов-земляков» предложила участникам стать исследователями культурного наследия своих регионов и создателями медиаконтента. Дети и молодёжь изучали биографии и творчество артистов, связанных с их малой Родиной. В рамках акции в Приволжской детской школе искусств состоялся мастер-класс с землячкой – заслуженной артисткой РФ, доцентом, заведующей кафедрой сценической речи и актерского мастерства Самарского государственного института культуры Еленой Лазаревой.

Елена Александровна более сорока лет на сцене. За ее плечами свыше пятидесяти сыгранных ролей. Но сегодня для неё театр — это не только сцена, но и большая ответственность. Как заведующая кафедрой Института культуры, она воспитывает новое поколение артистов, веря, что искреннее искусство рождается там, где есть живой поиск.

Ребята – юные актёры Народного театра «Муравей-НИК» получили ценные рекомендации по работе над спектаклем «Не продается», премьеру которого совсем скоро увидят не только зрители Приволжского района, но и города Самары.

«Сколько же раз я хотела оставить профессию. Но для меня очень дорого, когда юные актёры или зрители подходят ко мне и говорят, что тот или иной спектакль их сподвиг на что-то: принять какие-то решения, или, например, помириться с близким человеком. Бывает, что подходят даже на улице и благодарят за спектакль, который уже не идёт в театре, и ты думаешь, что, значит, всё не зря», - говорит Елена Лазарева.

Проведённые акции ко Дню артиста показали, что творчество по-настоящему объединяет. Для многих Первых это стало шагом к живому знакомству с театром и профессией артиста, возможностью выразить себя и почувствовать связь с культурой своей страны. Такой опыт помогает по-новому взглянуть на сцену, сохранить уважение к традициям и передать любовь к искусству следующим поколениям.

Фото: Местное отделение Движения Первых Приволжского района