С 20 января 2026 года дети до 14 лет для выезда из РФ должны будут иметь при себе загранпаспорт

Дети не смогут выезжать из РФ без загранпаспорта даже в случае сопровождения родителями с 20 января 2026 года. Изменения законодательства, в первую очередь, направлены на обеспечение безопасности маленьких россиян, рассказала ТАСС преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Регина Гильманова.

Выезд детей по свидетельству о рождении возможен в пять стран - Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Однако, как ранее пояснили в миграционной службе МВД РФ, с 20 января 2026 года дети младше 14 лет для выезда должны будут иметь при себе загранпаспорт, независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.

"Изменения направлены на обеспечение безопасности маленьких россиян и предотвращение их незаконного вывоза заграницу, как при наличии разных споров между родителями, в том числе, когда один из них - иностранец или когда один родитель хочет вывезти ребенка без согласия другого, что незаконно; так и в результате преступления", - пояснила Гильманова, отметив, что случаи похищения детей до сих пор распространены.

Эксперт также обратила внимание, что выехавшие за границу до 20 января 2026 года по свидетельству о рождении несовершеннолетние граждане РФ, не достигшие возраста 14 лет и не имеющие паспорта гражданина, "вправе въехать в Российскую Федерацию по свидетельству о рождении".

