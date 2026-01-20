В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества

21 января в библиотеке № 12 СМИБС презентуют проект «Ремесленные сказки».

Его реализуют сотрудники библиотеки в партнерстве с ремесленниками, педагогами музыкальных школ и школ искусств.

Цель — создание постоянно действующей мастерской русского декоративно-прикладного творчества. Мастерская расположится на базе выставки-экспозиции «История и внутреннее убранство русской избы», которая уже несколько лет работает в библиотеке. Теперь место превращается в детскую мастерскую старинных ремесел, где оживают герои любимых сказок и истории предков. Посетители смогут собственными руками создать нечто особенное.

В мастерской представлены традиционные промыслы и ремесла Самарской губернии: домовая резьба, плетение из лозы, роспись по дереву, гончарное производство, ткачество, золотошвейное и белошвейное производство, филейно-гипюрная вышивка, изготовление традиционного костюма.

Лучшие работы представят на итоговом фестивале ремесел.

Дата и время начала презентации: 21 января 11:20. Адрес: Библиотека № 12, улица XXII Партсъезда, 56.

Фото: минкульт СО