Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
Microsoft опубликовала рейтинг стран, в котором описывается уровень внедрения ИИ за 2025 год.
Россия оказалась 119-й в мире по внедрению ИИ, а нейросети используют всего 8% работающих
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности.
О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина
Спасательная операция 18 января длилась 6 часов, и в 3 часа ночи работы были закончены.
Самарские спасатели 6 часов доставали мужчину, застрявшего в Серноводской пещере
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
СамГМУ и ДВГАФК будут совместно работать над развитием инноваций
В 2026 году в 44-й раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования проводятся с целью популяризации лыжного спорта и вовлечения широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
14 февраля в губернии пройдет лыжная гонка «Лыжня России»
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества

131
В Самаре появится мастерская русского декоративно-прикладного творчества

21 января в библиотеке № 12 СМИБС презентуют проект «Ремесленные сказки».

Его реализуют сотрудники библиотеки в партнерстве с ремесленниками, педагогами музыкальных школ и школ искусств.

Цель — создание постоянно действующей мастерской русского декоративно-прикладного творчества. Мастерская расположится на базе выставки-экспозиции «История и внутреннее убранство русской избы», которая уже несколько лет работает в библиотеке. Теперь место превращается в детскую мастерскую старинных ремесел, где оживают герои любимых сказок и истории предков. Посетители смогут собственными руками создать нечто особенное.

В мастерской представлены традиционные промыслы и ремесла Самарской губернии: домовая резьба, плетение из лозы, роспись по дереву, гончарное производство, ткачество, золотошвейное и белошвейное производство, филейно-гипюрная вышивка, изготовление традиционного костюма.

Лучшие работы представят на итоговом фестивале ремесел.

Дата и время начала презентации: 21 января 11:20. Адрес: Библиотека № 12, улица XXII Партсъезда, 56.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани.
20 января 2026, 19:59
Определились победители регионального этапа «Золотой шайбы» в старшей возрастной группе
Среди команд 2009-2010 годов рождения на первом месте команда «Волга» из Сызрани. Спорт
31
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме.
20 января 2026, 19:34
«Т Плюс» досрочно завершили сварочные работы на теплосети на улице Ташкентской
В течение трёх часов 20 января подача тепла и горячей воды в дома будет восстановлена в обычном режиме. ЖКХ
81
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности.
20 января 2026, 18:27
О крепкой семье, о связи поколений и о проектной работе в «Единой России» рассказала сенатор Марина Сидухина
Марина Сидухина, зам. Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в интервью в ЦУР рассказала о проектной деятельности. Политика
128
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
228
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
242
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
293
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
505
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1337
Весь список