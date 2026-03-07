Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ

Жители России, получившие квитанции за коммунальные услуги за февраль с указанным сроком оплаты «до 10 марта», вправе внести платеж до 15-го числа. При этом им рекомендуется обратиться в управляющую компанию с указанием на некорректно указанный срок в платежном документе. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Не паникуйте, если вы видите в квитанции „Просим оплатить счет до 10 марта“. Юридически вы уже имеете право платить до 15-го», — сказал Бондарь, передает РИА Новости. Эксперт отметил, что в соответствии с действующим законодательством начисление пени возможно лишь при наличии просроченного платежа.

Ранее в Госдуме пояснили, что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. При этом из ‑за того, что 15 марта 2026 года выпадает на воскресенье, оплату за февраль разрешили внести до 16 марта включительно, хотя в квитанциях у части граждан по-прежнему указан срок «до 10-го числа».