В России отложили введение нового ГОСТа на вино

В РФ новый международный ГОСТ на вино, который должны были ввести 1 июля 2026-го, не вступит в силу с этой даты. Об этом сообщили в Росстандарте.

«Дата введения в действие ГОСТ в Российской Федерации (в отличии от других государств ЕАЭС) не определена», — пишет РИА Новости со ссылкой на Росстандарт. До вступления в силу нового ГОСТа в РФ продолжат действовать требования, введенные в 2013 году.

В отличие от действующих требований, обновленный ГОСТ распространяется не только на столовые, но и на другие категории вин. К ключевым изменениям относится пересмотр норм по содержанию этилового спирта. Если сейчас допустимый диапазон составляет от 7,5% до 18%, то в новом стандарте предлагается повысить нижнюю планку до 8,5% и одновременно снизить верхнюю до 17%.