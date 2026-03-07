Я нашел ошибку
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Самары
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
Самарская область готовится к 8 Марта: музыка, игры и окрашивание в топе
Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ
В Самаре Молодёжка Народного фронта поздравляет женщин- военнослужащих, медиков госпиталей и семьи участников СВО с 8 Марта
В Сызрани задержаны иностранцы с закладкой наркотиков
В России отложили введение нового ГОСТа на вино
«Аэрофлот» и «Победа» отменили все рейсы в ОАЭ
264
Молодёжка Народного фронта проводит всероссийскую акцию, приуроченную к Международному женскому дню. Мероприятия охватят около 70 регионов страны, присоединилась и Самарская область. Участники команды поздравят женщин-военнослужащих, медиков госпиталей и больниц, матерей и жён участников СВО, представительниц Народных полков и тружениц тыла.

Так, самарская команда Молодёжки Народного фронта посетили Самарскую городскую клиническую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова, чтобы поздравить женщин-врачей. Медики ежедневно спасают жизни и вносят неоценимый вклад в спасение и реабилитацию защитников Отечества, и в преддверии праздника активисты вручили им цветы и тёплые пожелания.

Отдельным направлением стала поддержка женщин из семей участников специальной военной операции.

Тёплые слова и подарки прозвучали в адрес Елены, волонтера Народного Фронта и сестры участника специальной военной операции, а также в адрес Анастасии — участницы команды Молодёжки Народного фронта и жены бойца СВО, которая сама активно занимается помощью фронту.

Также в Тольятти прошли душевные встречи с участницами Народных полков и труженицами тыла. Цветы и благодарственные письма получили волонтеры движений «Тольятти Зов», «Быть, а не казаться», «Помощь солдатам» и другие неравнодушные жительницы города, которые ежедневно плетут сети, собирают гуманитарную помощь и поддерживают бойцов на передовой.

«В преддверии 8 Марта мы стараемся окружить заботой и вниманием тех, кто ежедневно совершает подвиг — на передовой, в госпиталях или в тылу. Женщины-военнослужащие, врачи, жёны и матери бойцов, волонтёры Народных полков — все они — настоящая опора нашей страны. Для нас важно не только сказать слова благодарности, но и показать, что их труд и упорство ценят. Каждая улыбка, которую мы видим в ответ, становится лучшей наградой для нашей команды» - отметила координатор Молодёжки Народного Фронта Самарской области Ирина Каштанова.

 

